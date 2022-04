Ivan Rossi, mamma 16enne “Insieme da quasi un anno”/ Madre 32enne “è sordomuto e…”

Tenta di uccidere 16enne, mamma “mia figlia non lo ha conosciuto online”

La mamma della 16enne che sarebbe stata aggredita dal fidanzato 32enne Ivan Rossi tentando di ucciderla, è stata intervistata telefonicamente dalla trasmissione di Rai2 fornendo una versione leggermente diversa rispetto a quella emersa: “Non è assolutamente così, non si sono assolutamente conosciuti in chat, non è assolutamente vero che si sono conosciuti subito e sono andati a dormire ed a passare la serata dentro a quell’appartamento”.

Vladimir Luxuria "Gaffe di Vaporidis? L'ha fatto di proposito"/ "È caduto in basso"

La donna ha spiegato che “Mia figlia e questo ragazzo erano quasi un anno, tra un paio di mesi avrebbero fatto un anno che stavano insieme, sapevo benissimo dove si trovava, con chi si trovava”. La madre ha spiegato che la figlia l’avrebbe chiamata perché soffre di diabete, “dicendomi che si stava sentendo male con la glicemia”. Giunta sul posto avrebbe incontrato subito il ragazzo: “Non era agitato, anzi quando mi ha visto ha fatto una sorta di… come se fosse proprio dispiaciuto”.

Sadhguru, chi è Jaggi Vasudev/ "Il mio amico Will Smith ha sbagliato ma sua moglie…"

Interviene anche la madre del 32enne

La madre della 16enne ha quindi fornito la sua spiegazione rispetto a quello che sarebbe accaduto: “E’ successo che il ragazzo ha bevuto un po’ troppo rispetto a quello che doveva… Che non si deve mai ma lui aveva esagerato. Ad un certo punto gli si è avvicinato mentre lei guardava la televisione e lei gli ha detto ‘allontanati perché quando sei così mi infastidisci’. Lui lì per lì ha sclerato un pochino, ha urlato contro e diceva che non era ubriaco”. Incalzata dalla giornalista, la donna al telefono ha proseguito nel suo racconto: “Se lui le ha alzato le mani? Assolutamente no! No! Lui quando ha visto che chiamava la madre per toglierle il telefono le ha messo il braccio attorno al collo. La suocera sentendo che piangeva e che il figlio stava dando di matto, ho detto io chiamo i carabinieri e tu intanto affacciati e chiedi aiuto. Ha cercato l’attenzione di due ragazzi che passavano per poter farsi chiamare il carabiniere”.

Manuel Pia, chi è?/ “Dalila Di Lazzaro eccezionale, amo il suo cuore”. E lei...

Infine ha detto di non credere affatto che la figlia volesse coprirlo: “Lei mi ha detto ‘sì è vero mi sono sporta è vero, lui mi ha dato una botta con la mano sulla schiena’. Se lo ha coperto? Non credo perché non avrebbe chiamato i soccorsi”. Ad intervenire in diretta alla trasmissione di Ore 14 è stata la madre di Ivan Rossi: “Nessuno ha detto che è un ragazzo sordomuto e nessuno gli ha dato il diritto di replica, parlo a nome di mio figlio! E’ un ragazzo buono, lo conosce tutta Civitavecchia, non gli è stato mai vicino nessuno oltre a me. Tante delusioni… e questo lo ha portato a bere. Ha sbagliato, ha messo paura la ragazzetta, la mamma lo sapeva, stavano insieme da 8 mesi”. La madre di Ivan ha anche spiegato che non è un pugile né un alcolizzato. A suo dire, “lui è uscito senza condanna”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA