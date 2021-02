Ivan Urgant, conduttore russo di Ciao2020/ Al posto di Cattelan a X Factor 2021?

Ivan Urgant, popolare conduttore russo di “Вечерний Ургант – Serata Urgant”, sarà ospite nella puntata di questa sera di “A grande richiesta”, in onda su Rai 1. Urgant è diventato un vero e proprio fenomeno del web dopo “Ciao2020”, lo speciale di Capodanno russo (1419esima puntata del suo show) girato interamente in italiano, trasmesso da Canale Uno il 30 dicembre. Nel giro di pochi giorni, il video caricato su YouTube ha raggiunto 6 milioni di visualizzazioni (oggi oltre 9 milioni) ed è diventato uno dei contenuti più visti in Italia e in Russia: “In Ciao2020, non c’è una frase in russo. Nemmeno una. Ma alle persone è piaciuto, anche qui, nel nostro paese”, ha detto il conduttore a Esquire. In “Ciao2020” Urgant ha vestito i panni dello showman Giovanni Urganti, sfoggiando un italiano quasi perfetto.

Ivan Urgant: il successo in Italia dopo “Ciao2020”

Ivan Urgant ha quindi spiegato come è nata l’idea di una puntata completamente in italiano ambientata negli anni ’80: “Visto il periodo che stiamo affrontando, volevamo tirare su il morale del nostro pubblico. E a quel punto ci siamo ricordati del festival di Sanremo, che una volta veniva trasmesso anche qui in Russia. Abbiamo scelto questo stile, questi colori e quest’estetica perché ci piacevano”. La divertente parodia ha conquistato anche i social italiani: “Vogliamo Giovanni Morgante e tutta la sua squadra sul palco del Festival di Sanremo” e “Ivan Urgant al posto di Cattelan a X Factor 2021”, hanno scritto alcuni utenti. L’unica vera cover di “Ciao2020” è stata “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri, popolarissimi in Russia con Pupo, Al Bano e Toto Cutugno. Il celebre brano è stato proposto in versione tecno dai Piccolo Grandi, che in realtà è il gruppo Little Big, che ha fatto parte dell’Eurovision 2020 col brano “Uno”. Questa sera anche i Ricchi e Poveri saranno sul palco di “A grande richiesta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA