Forse non tutti sanno che da qualche anno a questa parte il cuore dell’ex schermitrice Elisa Di Francisca, attualmente impegnata nel reality La Talpa, batte per il marito Ivan Villa. Curioso che i due si siano conosciuti quando non cercavano attivamente l’amore. Sia Elisa sia Ivan erano impegnati nel programma televisivo La Papera non fa l’eco di Max Giusti, con Villa che era produttore ed autore dello show, mentre lei aveva preso parte ad alcune registrazioni.

Tra i due è scoccata uno splendido colpo di fulmine e il passo dal fidanzamento al matrimonio è stato abbastanza breve. Non breve, di certo, la celebrazione, che è stata svolta a dovere davanti agli amici degli sposi, nel 2019, a Ischia. Nel frattempo Elisa e Ivan sono diventati genitori, coronando il sogno d’amore. Ma è stato “il matrimonio la cosa più stancante di mille olimpiadi”, spiega Elisa divertita.

Elisa di Francisca e l’amore per Ivan Villa: la scintilla scattò al volo

In una bella intervista rilasciata a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, la campionessa olimpica ha dunque ripercorso la storia d’amore con il suo Ivan, soffermandosi sulla celebrazione del matrimonio da mille e una notte. “Io non volevo piangere ma la mattina successiva ho sfogato tutta l’adrenalina accumulata e ho versato le lacrime”, ha confessato l’attuale concorrente de La Talpa.

Tantissimi i momenti che Elisa oggi porta nel cuore e che coinvolgono anche il figlio Ettore, nato una precedente relazione. Ma come dicevamo, nel 2021 Elisa Di Francisca è diventata mamma per la seconda volta, coronando appunto il sogno d’amore con il marito. “Tra noi fu colpo di fulmine, ci siamo baciati la sera stessa in cui ci siamo conosciuti”, ha confermato con gli occhi a cuore la schermitrice parlando del primo incontro con Ivan Villa.

