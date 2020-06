IVAN VILLA, MARITO ELISA DI FRANCISCA/ Il primo incontro in un programma tv

Ivan Villa è il marito di Elisa Di Francisca, pluricampionessa di scherma di Jesi (Ancona) con cui ha anche avuto un figlio, Ettore, che oggi ha 3 anni. Ivan, produttore televisivo napoletano, ha conosciuto Elisa proprio nel dietro le quinte di un programma tv a cui lei partecipò nel 2015. I due si sono sposati in estate nella chiesa di Santa Maria del Soccorso di Ischia, dunque dalle parti di lui. La Di Francisca sogna di avere una famiglia numerosa ed è molto affezionata al piccolo Ettore, il quale la segue spesso anche in trasferta. Di sicuro il ruolo di mamma è di gran lunga più impegnativo di quello di atleta; incastrare i diversi impegni, poi, è un’impresa quasi impossibile. “A Jesi riesco ad allenarmi bene perché ci sono mia madre, mia sorella, mio padre e mio fratello ed Ettore è ben coccolato”, spiega la Di Francisca in un’intervista al Resto del carlino, “a Roma è più difficile perché c’è solo il nido o i genitori di Ivan che ogni tanto vengono. Lì di base siamo un po’ più da soli e non è facile conciliare tutto, trovare il tempo per fare tutto. Però bisogna farlo, bisogna fare delle rinunce e così è e sarà”.

La famiglia di Elisa Di Francisca: Ivan Villa e il piccolo Ettore

Affrontare le Olimpiadi “da mamma” è tutta un’altra cosa. Lo sa bene Elisa Di Francisca, che con Ivan Villa sta imparando pian pianino a barcamenarsi tra lavoro e vita privata. Ettore, finora, l’ha sempre seguita durante tutti gli allenamenti e le gare. “Però da quest’anno inizierò a portarlo meno perché sarà più impegnativo e io avrò bisogno di più concentrazione”, fa sapere la sportiva. Che su Tokyo 2021 dice: “Sarà un’Olimpiade diversa perché da mamma cambia tutto. Non ci sei più solo tu ma c’è un’altra persona e anzi c’è prima lui. Lo affronteremo un po’ insieme. Molto probabilmente verrà anche lui”.

Elisa Di Francisca: con Ivan Villa il desiderio di allargare la famiglia

Elisa Di Francisca non parla mai nello specifico di Ivan Villa, preferendo soffermarsi sulla sua vita di madre piuttosto che su quella di moglie. E a proposito di maternità, è suo desiderio allargare la famiglia: “Sarà ancora più dura”, prevede, “ma ne vale veramente la pena”. Probabilmente, dopo i Giochi olimpici, si prenderà una pausa e allora farà finalmente la mamma a tempo pieno. A questo proposito, Elisa non nega di provare ogni tanto qualche rimorso: “Sai che stai facendo delle cose per te importanti ma a volte ti piacerebbe più stare con lui. A volte ho come la sensazione di togliere del tempo a lui, al nostro rapporto. Bisogna trovare l’equilibrio giusto e a volte non è facile. L’equilibrio tra l’allenamento, l’aver fatto tutto e quindi essere tranquilli e essere stata anche con mio figlio. Magari o all’uno o all’altro togli un po’. Forse più all’allenamento perché poi alla fine io scelgo sempre Ettore”.



