Ivan Zazzaroni/ Difende Milly Carlucci su Oradei: “Non è stata capita” (Ballando)

Ivan Zazzaroni ha forse sepolto l’ascia di guerra che ha caratterizzato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2019. Il giudice infatti è riuscito a ottenere l’appoggio del pubblico con l’eliminazione di Suor Cristina, che ha spesso criticato per via della rivisitazione di alcune regole del ballo tradizionale. La concorrente si è esibita non solo con il maestro Stefano Oradei, ma anche con due ballerine professioniste che non sono mai mancate nelle sue performance. Zazzaroni ha preferito di contro non commentare la scelta dei telespettatori di non portare avanti la concorrente intonacata, anche se al di là della polemica sul quartetto ha sempre speso belle parole nei suoi confronti. Nel corso della puntata, Fabio Canino gli ha lanciato una piccola frecciata, fingendo che il collega fosse scosso per l’uscita di scena della religiosa. Parole di fronte a cui Ivan ha deciso tuttavia di rimanere in silenzio. In settimana invece lo abbiamo visto piuttosto attivo nel difendere la padrona di casa Milly Carlucci, attaccata sui social per via della tirata d’orecchie data a Oradei durante la prima parte della semifinale. “Molta gente non ha capito, per questo sono arrivate le scuse“, ha sottolineato invece Zazzaroni parlando di quelle famose foto che riprendevano un litigio fra il ballerino e la compagna Veera Kinnunen. Alcuni spettatori hanno ribadito il proprio dissenso: la Carlucci avrebbe superato ogni limite chiedendo a Stefano di fare le sue pubbliche scuse.

Ivan Zazzaroni contro Enrico Lo Verso

Ivan Zazzaroni sembra ormai aver perso il suo smalto nelle ultime settimane di Ballando con le Stelle 2019. Non sono mancati di certo i sorrisi, anche se a volte forzati, così come le piccole polemiche. Soprattutto per quanto riguarda l’esibizione di Enrico Lo Verso, che a fronte di diversi spareggi, possibili uscite e tante sfide, ha affrontato l’ultima performance con una forte stanchezza addosso. Il Freestyle affrontato con la maestra Samanta Togni non è piaciuto al giudice, così come ad altri volti della giuria. La colpa sarebbe da ricercare in alcuni errori fatti dal concorrente, oltre ad un’evidente bravura della ballerina professionista. Dopo un primo momento di smarrimento, Enrico ha deciso di rispondere a tono e ha invitato Zazzaroni a una serata in teatro con lui. “Quando stai accanto ad un professionista hai davvero un altro modo di porti“, ha aggiunto ricevendo un secco rifiuto da parte del giudice. “Verrei volentieri“, ha risposto infatti il giudice parlando di impegni lavorativi. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Enrico Lo Verso e la critica di Ivan Zazzaroni.

Ivan Zazzaroni, il bilancio di Ballando con le stelle 2019

Si chiude un percorso per Ivan Zazzaroni a Ballando con le Stelle 2019, uno dei giudici più storici del programma di Rai 1. L’edizione è ormai agli sgoccioli e il giurato sembra aver ridimensionato in queste settimane il proprio approccio ai concorrenti che non reputa all’altezza del dance show. Ora che Suor Cristina ha abbandonato la competizione, Ivan può rilassarsi e trovare forse qualcun altro dei partecipanti a cui riservare le proprie critiche. Non sono mai mancate del resto, anche se l’anno scorso lo abbiamo visto ancora più acceso come oppositore di Giovanni Ciacci. Quest’anno invece ha scelto di usare il guanto di velluto per i suoi interventi, facendo molta attenzione a non essere frainteso e superando pochissime volte un certo limite. Rimarrà nella storia il suo scontro con Raimondo Todaro, che senza mezzi termini ha messo in secondo piano il verdetto di Zazzaroni e degli altri giurati, preferendo tenere in considerazione solo la visione tecnica di Carolyn Smith. Difficile intanto prevedere quale potrebbe essere il concorrente a finire nel mirino del giudice. Forse Enrico Lo Verso, con cui ha già avuto da ridire in qualche modo durante la semifinale?



