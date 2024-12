Cristina Canali, chi è l’ex moglie di Ivan Zazzaroni: la vita privata del giornalista

Ivan Zazzaroni è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona in onda oggi pomeriggio, venerdì 13 dicembre 2024, ultimo appuntamento di questa settimana. Il giornalista e opinionista sportivo interverrà nel salotto del programma pomeridiano di Caterina Balivo su Rai 1, in un periodo già piuttosto fitto di appuntamenti in agenda come il suo impegno fisso e costante in qualità di giudice a Ballando con le stelle 2024. Ma, carriera professionale e impegni televisivi a parte, che cosa sappiamo della sua vita privata?

Il giornalista è ad oggi sentimentalmente legato alla compagna Monica Gasparini, giornalista e conduttrice di Studio Aperto su Rai 1, con cui ha una relazione dal 2007. Tuttavia, prima di conoscerla ed innamorarsi di lei, Zazzaroni ha vissuto una storia d’amore molto importante con l’ex moglie Cristina Canali. Estranea al mondo della televisione e dello spettacolo, di lei non si conoscono molte informazioni se non quelle inerenti alla sua vita privata e alla relazione avuta con l’opinionista tv.

Ivan Zazzaroni e Cristina Canali, il figlio Gianmaria e una grande riservatezza di fondo

Ivan Zazzaroni e l’ex moglie Cristina Canali sono stati sposati per tanti anni e dal loro matrimonio è nato anche un figlio, Gianmaria, nel 1990. Tuttavia la loro storia d’amore non ha saputo durare e nel 2000 la coppia ha deciso di divorziare; il giornalista, a seguire, è rimasto single per diversi anni prima di conoscere l’attuale compagna Monica Gasparini e fidanzarsi con lei.

Così come per l’ex moglie Cristina Canali, anche sul figlio Gianmaria non si conoscono molte informazioni: il giudice di Ballando con le stelle 2024 è sempre stato piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e ha sempre tutelato la sua sfera sentimentale e personale dalle ingerenze della cronaca rosa, oltre ad essere poco attivo sui social.

