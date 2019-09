IVANA MRAZOVA LASCIA L’ITALIA/ “Devo fare un’operazione” e Luca Onestini…

Ivana Mrazova, la fidanzata di Luca Onestini dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. A rivelarlo è la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha risposto ad una serie di domande dei fan. La modella e conduttrice televisiva, infatti, da alcuni giorni è tornata in Repubblica Ceca da sola senza il suo amatissimo Luca Onestini e la cosa ha incuriosito i fan. Ad aspettarla in Repubblica Ceca la sua famiglia, che le starà vicina nel giorno di questo improvviso intervento. Nessun dettaglio è trapelato sul motivo che ha spinto la Mrazova a sottoporsi all’intervento, anche se a precisare una serie di cose ci ha pensato la stessa modella con un lungo messaggio su Instagram. “Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca. Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna” ha detto Ivana.

Ivana Mrazova intervento in Repubblica Ceca: “sono tranquilla”

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi proseguito che si tratta di un intervento assolutamente non pericolo, ma inevitabile per via di una serie di controlli. “Mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria” ha detto la modella che sarà operata in Repubblica Ceca venerdì 6 settembre. Stando a quanto rivelato dalla stessa compagna di Luca Onestini si tratta di qualcosa di tranquillo, che la costringerà ad una degenza di qualche giorno. Sicuramente passeranno diversi giorni prima del suo rientro in Italia, semplicemente per una questione precauzionale. Una cosa è certa, Ivana è serena e tranquilla, anzi ha voluto rassicurare tutti i fan in apprensione per l’intervento: “io sono tranquilla. Abbastanza”.

Luca Onestini raggiungerà Ivana Mrazova?

Al momento Luca Onestini si trova in Italia, come confermano le foto e le Instagram Stories, ma sicuramente nelle prossime ore l’ex tronista di Uomini e Donne raggiungerà la sua amata Ivana Mrazova in Repubblica Ceca. Intanto proprio in queste ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato a parlare della vitiligine, dopo il messaggio ricevuto da una fan.”Siete sempre di più a scrivermi questo tipo di messaggio. Da un lato mi dispiace siate così in tanti ad avere la vitiligine, dall’altro mi fa piacere se posso, in qualche modo, darvi coraggio. Alla fine possiamo vederli come ‘tatuaggi fatti dalla natura’ che ci rendono unici. Le cose di cui vergognarsi sono altre. Io le ho mostrate, le mostro e le mostrerò. Fate lo stesso e fregatevene. #NoFear” ha scritto Luca lanciando un bellissimo messaggio a tutti i suoi follower (e non solo!).



