Ivana Mrazova: “Non mi sorprende che Edoardo e Antonella si siano lasciati”/ “Troppi litigi…”

Ivana Mrazova “promuove” Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata di gran lunga “dominata” dalle coppie. Le dinamiche sentimentali hanno innescato una serie di episodi, diatribe e storie capaci di incollare al teleschermo gli appassionati. In particolare, buona parte della curiosità dei fan è stata rivolta a due punti cardine dell’ultima annata del reality: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due hanno dato vita ad una relazione anche piuttosto turbolenta che, di recente, sembra essere giunta ai titoli di coda.

Ivana Mrazova e Luca Onestini tornano insieme?/ "Storia chiusa definitivamente"

Sulla relazione fatta di alti e bassi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ha recentemente speso qualche parola Ivana Mrazova. L’ex fidanzata di Luca Onestini ha vissuto la coppia per qualche settimana – visto il suo ingresso come ospite al GF Vip – ed ha dunque avuto modo di farsi un’idea di alcuni fattori positivi e di altri negativi. Ospite a Radio Radio – come riporta BlogTivvu – Ivana Mrazova è partita da una sorta di preferenza in riferimento agli amori sbocciati al GF Vip: “Sulle coppie che si sono formate, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi mi sono piaciuti sempre“.

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme?/ La risposta della modella fa sperare i fan

Ivana Mrazova, il pensiero sulla rottura tra Edoardo e Antonella: “Avranno caratteri differenti…”

Nel prosieguo dell’intervista per Radio Radio – come riporta il portale – Ivana Mrazova ha invece argomentato sulla coppia nata al GF Vip più discussa del momento. “Non mi sorprende che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si siano lasciati; quando io ero lì nella Casa del Grande Fratello Vip loro litigavano spesso”. L’ex fidanzata di Luca Onestini ha poi aggiunto: “C’erano spesso problemi di coppia e tutti abbiamo detto loro di aspettare e vedere come sarebbe andata fuori; evidentemente non è andata bene“.

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme?/ Pizzicati a Roma, la segnalazione

Il giudizio di Ivana Mrazova – intervenuta a Radio Radio – sembra quasi perentorio sulla storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La modella ha sottolineato come i dissidi di coppia fossero evidenti già al Grande Fratello Vip e anche lontano dalle telecamere la situazione non sembra essere cambiata. “So che fuori subentrato altri problemi, saranno due caratteri completamente diversi, non so”. L’ex di Luca Onestini ha anche aggiunto: “I tira e molla di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non mi sorprendono“, mentre per il suo attuale stato sentimentale ha confermato di essere ancora single











© RIPRODUZIONE RISERVATA