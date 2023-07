Ciprian Aftim ha litigato ai provini del GF Vip?/ “Tutto falso, procederò per vie legali!”

Ciprian Aftim, l’ex Uomini e Donne “vittima” di un retroscena sul GF Vip

Uno dei protagonisti più recenti e discussi di Uomini e Donne, Ciprian Aftim, sembra essere finito al centro di una querelle social legata ai provini della nuova edizione del Grande Fratello. L’ex fidanzato di Andrea Nicole si è ritrovato a dover smentire una voce circolata sul web e riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Stando a quanto riporta BlogTivvu, l’influencer avrebbe riportato una testimonianza secondo la quale l’ex corteggiatore non solo avrebbe partecipato ai casting, ma si sarebbe anche resto protagonista di una furibonda lite.

“Questo Ciprian lo ha preso per il ciuffo e gli ha girato i capelli; è stata una scena imbarazzante. Io non ho ripreso anche perchè c’era scritto che è severamente vietato fare foto e video”. Questa la testimonianza riportata da Deianira Marzano in riferimento alla presunta lite di Ciprian Aftim durante i provini della nuova edizione del Grande Fratello. Inoltre, tutto sarebbe nato per un leggero spintone ricevuto durante la fila, sfociato poi – a detta della persona che ha riportato i fatti – in un grossolano litigio.

Ciprian Aftim, smentita la lite ai provini del Grande Fratello: “Nessun casting dopo Uomini e Donne…”

Chiaramente, il retroscena sui provini al Grande Fratello Vip non è passato inosservato al diretto interessato. Ciprian Aftim è infatti intervenuto sui social – come riporta BlogTivvu – non solo smentendo quanto riportato da Deianira Marzano ma aggiungendo di essere pronto a procedere per vie legali. “Buonasera, non è da me scrivere sui social di determinati argomenti o almeno fino adesso non ho ritenuto fosse necessario. Negli ultimi giorni però, sono stato accusato di aggressione e ritengo sia giunto il momento di dire la mia, soprattutto trattandosi di argomenti totalmente falsi“.

Già con le prime parole pubblicate sui social, Ciprian Aftim chiarisce in maniera eloquente di rinnegare totalmente i fatti riportati da Deianira Marzano – su segnalazione di un utente – in riferimento alla lite ai provini del Grande Fratello. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha aggiunto: “Terminata la mia esperienza a UeD non ho più partecipato ad alcun provino e quanto sta circolando in questi giorni è una totale menzogna inventata di sana pianta da persone a me sconosciute“. La smentita di Ciprian Aftim si conclude poi con un chiaro messaggio indirizzato a chi ha diffuso le notizie fasulle sul suo conto: “Procederò per tanto per vie legali in quanto ritengo lesa la mia immagine di professionista sanitario“.











