Ivana Spagna, Capodanno in musica 2023/ Torna sul palco coi suoi successi dopo le confessioni choc a Belve

Capodanno in Musica con Ivana Spagna e i suoi migliori successi

Tra le protagoniste di Capodanno in Musica c’è anche Ivana Spagna, una delle cantanti più attese della serata. Chissà con quali canzoni delizierà il pubblico di Piazza de Ferrari e i telespettatori su Canale 5, in attesa del nuovo anno. Un anno che si spera possa essere il più sereno e gioioso possibile per la cantante. D’altra parte Ivana Spagna ha già affrontato momenti molto dolorosi nel corso della sua esistenza. Nel 1997, ad esempio, l’artista ha dovuto fare i conti un aborto spontaneo. Inizialmente incerta sulla maternità, Ivana Spagna ha confessato di essersi affezionata al bambino, ma ha subito un’emorragia durante una serie di spettacoli. Questa perdita è stata un colpo devastante per la cantante, che ha sofferto profondamente.

La sua vita ha attraversato anche la tragica perdita della madre, avvenuta nello stesso anno. Un momento buio che ha portato Ivana Spagna a pensare di farla finita. Tuttavia, l’affetto per la sua gatta e il desiderio di non sprofondare l’hanno spinta a tornare sui suoi passi e piano piano riprendersi in mano la propria vita.

Ivana Spagna e le visioni inquietanti rivelate in una intervista a Belve

In una recente intervista rilasciata a Belve, invece, la cantante ha parlato delle sue abilità paranormali, dichiarando di vedere le anime dei defunti. Nel vis a vis con Francesca Fagnani ha descritto dettagliatamente le visioni, partendo dal pallore del viso e tanti altri aspetti inquietanti.

Inoltre, la cantante ha rivelato di aver avuto esperienze simili anche durante le ore di veglia, con la visione di presenze misteriose, con le quali non è riuscita a comunicare. Tra sogni premonitori, anni bui e nuovi obiettivi da raggiungere, la vita di Ivana Spagna resta estremamente affascinante e avvolta nel mistero. I suoi fan, probabilmente, la amano anche per questo.

