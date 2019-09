Ivanka Trump senza reggiseno all’ONU?/ La provocazione della figlia di Donald

Ivanka Trump torna a far discutere. Dopo il meme sull’occhiataccia dell’attivista Greta Thunberg al padre, questa volta la figlia di Trump ha attirato l’attenzione per un look sopra le righe che ha sfoggiato in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’imprenditrice, modella e personaggio televisivo statunitense, figlia del 45º Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e della ex-modella Ivana Trump, si è presentata con una camicetta talmente attillata con tanto di capezzoli in bella vista! Proprio così! La mise non è affatto passata inosservata facendo pensare da subito che la bella Ivanka avesse deciso di partecipare all’incontro ONU senza reggiseno. Una scelta insolita visto che la figlia Donald e Ivana Trump è nota per la sua eleganza e per il suo essere fashion addicted.

Ivanka Trump all’ONU senza reggiseno?

Bella, anzi bellissima Ivanka Trump è arrivata alla conferenza dell’ONU con un outfit che non è passato inosservato. Una camicetta color avion su una gonna Prada e con delle scarpe alte di vernice nera: una scelta di classe se non fosse per un dettaglio che ha fatto tanto discutere sui social e non. La figlia del 45º Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è apparsa con una camicetta talmente attillata che si vedevano i capezzoli; un particolare che ha spinto tutti a pensare che la bella americana non indossasse il reggiseno. Sarà davvero così? La foto, infatti, ha fatto il giro del mondo facendo passare in secondo piano le decorazioni floreali tridimensionali sulla gonna Prada del costo di 1500. Per la serie colpiscono più due capezzoli che una decorazione del valore di 1500 euro! Se la figlia di Trump ha scelto di non indossare il reggiseno durante un incontro istituzionale così importante è davvero discutibile; Ivanka del resto ha sempre dimostrato di essere una donna attenta ai look e non può aver fatto uno scivolone su un particolare del genere: ossia la biancheria intima.

