Ivano e Nick dei Cugini di Campagna, perché hanno litigato?/ Arriva la pace in tv e..

Ivano e Nick dei Cugini di Campagna, perché hanno litigato e cosa è successo loro in tv e non solo? E’ toccato a Barbara d’Urso rimettere insieme la coppia di amici e colleghi nei suoi programmi perché per mesi i due non si sono rivolti parola facendo calare tra di loro un silenzio assordante per una serie di discussioni e incomprensioni che stava portando addirittura tutto su un piano legale. Proprio Nick Luciani aveva parlato della sua rottura e della sua nuova vita dopo aver voltato le spalle ai ‘Cugini di campagna’, una vita in cui avrebbe voluto fare tutto da solista ma non glie è stato permesso visto che proprio i suoi ex colleghi lo hanno diffidato ad usare il nome della band per i suoi concerti subendo addirittura l’irruzione dei Carabinieri ad un suo concerto a Poggiomarino, provincia di Napoli.

Ivano Michetti ha perdonato Nick dopo aver parlato “con la Madonna”

Lo stesso Ivano Michetti aveva poi confermato in parte, quello che è successo rivelando anche che le cose si erano gelate tra loro proprio per via del carattere di Nick pronto ad oscurare e mettere a tacere la sua creatività. I battibecchi tra i due sono andati avanti per mesi fino a quando entrambi hanno capito che forse è meglio rimettere tutto insieme e tenere i Cugini di Campagna uniti, specie in questo momento in cui il lavoro scarseggia un po’ per tutti. Il musicista ha deciso di fare pace con l’ex cantante soprattutto dopo aver “parlato con la Madonna” dopo l’ictus: “Si è allontanata sorridendomi e mi ha detto ‘ricordati della parabola del figliol prodigo’ ed io non sapevo che significasse. Poi lui mi ha telefonato per sapere come stavo e…”. Un lungo abbraccio in tv ha sancito la loro pace, e adesso?

