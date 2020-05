Ivano Fossati/ Quel sodalizio con Fiorella Mannoia nato con “I Treni a Vapore”

Pubblicità

Ivano Fossati sarà tra i protagonisti di 1,2,3 Fiorella!, lo show condotto da Fiorella Mannoia che sarà riproposto in prima serata su Rai1, in queste serate segnate dal lockdown. La presenza di Fossati sul palco è certo molto attesa dai fan e pure molto cara anche per la stessa Mannoia, considerando che i due hanno collaborato a lungo nel corso delle rispettive carriere, con il cantautore genovese che ha scritto molte canzoni reinterpretate dalla cantante romana. Indimenticabile senza dubbio il grande successo de “I treni a vapore“, canzone nata da un sodalizio professionale duraturo e prolifico, e che ebbe inizio nel 1988, quando Fiorella Mannoia ottenne un grande successo al Festival di Sanremo interpretando “Le notti di maggio”, canzone scritta proprio dal cantautore genovese. Il quale, notoriamente molto schivo e poco incline alle dichiarazioni pubbliche, in questi giorni di quarantena non ha certo contravvenuto alle sue abitudini.

IVANO FOSSATI IN DISPARTE DURANTE LA QUARANTENA

Da Ivano Fossati durante la pandemia di covid-19 nessuna diretta Instagram né dichiarazioni da virologo improvvisato. L’artista genovese ha preferito restare in disparte, sperando di poter far tornare presto a parlare la musica, con i suoi tour nei teatri sempre particolarmente apprezzati. Per il resto non sarebbe stato certo usuale sentirlo pontificare su problematiche sociali: Fossati è sempre stato un cantautore molto impegnato pur volendo parlare solo tramite la sua musica e i suoi testi piuttosto che le interviste. E questo lo abbiamo visto molte volte con alcune canzoni che sono diventate inni veri e propri come “La canzone popolare”, o con le sue performance al concerto del Primo Maggio. Palco speciale che però quest’anno ovviamente non ha visto Ivano Fossati protagonista, visto l’impossibilità data l’emergenza, di organizzare l’evento in Piazza San Giovanni.

IVANO FOSSATI, IL PROGETTO DA CORO A CORO

Parlando delle ultime iniziative di Ivano Fossati o comunque legate direttamente alle sue canzoni, bisogna ricordare che in occasione di questo 25 aprile, il progetto “Da coro a coro”, con ben 34 voci femminili, ha realizzato un video su YouTube interpretando proprio la notissima “La canzone popolare”. Un’esibizione corale sulle note del grande artista che è diventata subito virale in questi giorni in cui le iniziative in rete rappresentano spesso l’unico possibile contatto tra gli artisti e i loro fan. Gli appassionati dunque hanno avuto nuovo modo per riapprezzare la vena popolare del cantautorato di Ivano Fossati e di riflettere su un pezzo che è sempre stato molto legato anche alla ricorrenza della Festa della Liberazione. Il tutto chiaramente in attesa di poter tornare ad ascoltare la musica di Ivano Fossati dal vivo, a teatro.



