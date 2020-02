Ivano Fossati, ex compagno Mia Martini/ “Una maniaca della musica: mi spiace che…”

Questa sera Rai 3 dedica all’indimenticata Mia Martini la prima serata e con la messa in onda di “Fammi sentire bella”, il docufilm diretto da Giorgio Verdelli che raccontata la vita dell’artista calabrese attraverso interviste, frammenti video inediti e il racconto di Sonia Bergamasco a prendere per mano il telespettatore e a portarlo nel mondo di Mimì: ed inevitabilmente, a 25 anni dalla prematura scomparsa della sorella di Loredana Bertè, i riflettori questa sera si accenderanno anche su Ivano Fossati dato che il cantautore genovese, oggi 68enne, è stato protagonista di una lunga ma tormentata love story con la Martini e non va nemmeno dimenticato che in occasione della realizzazione della fiction “Io sono Mia” che aveva visto Serena Rossi nei panni della cantautrice proprio l’artista genovese aveva scelto di non partecipare, con disappunto degli autori, tanto che poi al suo posto nella sceneggiatura si fece ricorso alla figura inventata di tale Andrea che però era l’alter ego di Fossati che, come è noto, incrociò per la prima volta la strada di Mia sul finire degli Anni Settanta grazie a un incontro avvenuto per via dei comuni rapporti con l’etichetta discografica RCA.

IVANO FOSSATI, EX COMPAGNO DI MIA MARTINI: “ERA UNA MONOMANIACA DELLA MUSICA”

Come è noto, quello tra Ivano Fossati e Mia Martini fu un amore prorompente ma fatto anche di litigi e contrasti: il primo ha sempre ammesso di essere rimasto conquistato dall’entusiasmo di Mimì e soprattutto dal suo essere “una monomaniaca della musica” come pochi artisti tra quelli che il 68enne ha conosciuto nel corso della sua lunga carriera. Il loro incontro, fisico ma anche artistico, segnerà molto la Martini dal momento che saranno gioie e dolori, non senza episodi di gelosie stando almeno a quello che raccontava la diretta interessata. Infatti a suo dire Fossati era geloso degli altri musicisti e anche di lei come cantante, tanto che la costrinse a rompere il contratto con la sua casa discografica di allora: inoltre va ricordato che uno dei principali motivi di contrasto tra loro due fu l’opposizione di Fossati alla collaborazione tra Mia e Pino Daniele, circostanza che rappresentò una sorta di trauma per la Martini. Ad ogni modo oggi rimane ancora tanto non detto attorno a una relazione durata oltre dieci anni e che, una volta finita, ha lasciato segni indelebili sui due artisti che poi presero strade differenti.

“LA COSTRUZIONE DI UN AMORE” E I CONTRASTI DI COPPIA

Nel ricordo di Ivano Fossati, l’incontro tra “una Freccia del Sud e una Freccia del Nord” (copyright della stessa Mia Martini) fu all’inizio casuale ma si tramutò in una relazione rose e fuori: “Ci conoscemmo a casa sua, dopo l’incontro in sala di incisione” rievoca il cantautore che a proposito della prima impressione ribadisce di essere stato letteralmente rapito dalla forza dirompente della collega e dal fatto che per lei la musica fosse una delle vere ragioni di vita. Quella fase iniziale del loro amore fu un periodo oggettivamente di grande ispirazione per entrambi, a partire dalla prima collaborazione in un album di Mimì, “Per amarti”: tuttavia uno degli ‘episodi’ più felici è quello del bellissimo brano “La costruzione di un amore”, successo inaspettato per i due e che in qualche modo riflette le difficoltà e i contrasti di quella coppia. “Indubbiamente c’erano delle difficoltà e non mi meraviglia che lei abbia dato una lettura così personale di questa canzone” ha ricordato Fossati in una bella intervista, provando a spiegare l’osmosi avvenuta tra autore e interprete in quel caso. Peccato solo per un duetto mai realizzato: “Pensavamo di avere chissà quanto tempo dinanzi a noi e invece…” dice con amarezza il cantautore, che spiega come se fossero stati solo amici forse sarebbe stato possibile. “Lei era consapevole di essere una grande interprete, ma anche una donna di una intelligenza talmente viva, era anche così curiosa…”.



