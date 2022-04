Ivano Michetti Cugini di Campagna, fratello di Silvano Michetti/ “Lite con Nick Luciani? Mi ha telefonato…”

Ivano Michetti è il fratello gemello di Silvano Michetti de I Cugini di Campagna. Proprio con il fratello Silvano ha fondato il gruppo de I Cugini di Campagna che dagli anni ’70 ha fatto ballare ed emozionare milioni di persone. Arrangiatore, chitarrista e seconda voce del gruppo, Ivano è conosciuto anche con lo pseudonimo di “Poppi” recentemente è stato protagonista di una faida mediatica con la ex voce del gruppo Nick Luciani. Cosa è successo dai due? A ricostruire la lite è stata proprio il chitarrista e volto iconico dei Cugini di Campagna: “non andavamo più d’accordo”. Improvvisamente tra Nick e Ivano qualcosa si è rotto come ha sottolineato proprio il chitarrista: “non c’era sintonia a causa di quel suo carattere, ma soprattutto per il fatto che non voleva dare spazio alla mia creatività e ha continuato a fare lo stesso bloccando i miei passaggi televisivi”.

“Poppi” parlando proprio del comportamento di Nick Luciani ha rivelato come la ex voce de I Cugini di Campagna aveva cominciato ad escluderlo per diverso tempo. “Ha diffidato le trasmissioni che mi chiamano ospite, dal trasmettere video che ci riguardano” ha confessato Ivano che alla fine ha deciso di perdonarlo grazie all’intervento “provvidenziale” di Barbara D’Urso.

Ivano Michetti e Nick Luciani: dopo la lite la pace in diretta tv

Proprio così, Barbara D’Urso è stata importante nel ricongiungimento artistico e personale di Ivano Michetti e Nick Luciani che, in diretta televisiva, hanno fatto pace. In realtà tra i due qualche piccola incomprensione è rimasta, ma almeno oggi i rapporti sono più sereni grazie anche ad una telefonata che la ex voce dei Cugini di Campagna ha fatto a Ivano che è stato male per un ictus. “Lui mi ha telefonato per sapere come stavo”, ha detto Michetti. Dal canto suo Luciani ha precisato: “sono andato via in un momento in cui volevo fare qualcosa per me. Sono felice che ti stai riprendendo molto bene”.

