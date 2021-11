IVANO MICHETTI E NICK LUCIANI DEI CUGINI DI CAMPAGNA/ “La lite? Ci siamo ritrovati”

Anche a Oggi è un altro giorno, Nick Luciani e Ivano Michetti tornano sul tema della loro lite. I due si sono allontanati per lungo tempo prima di ritrovarsi e fare pace, anche televisivamente. Michetti ricorda quel periodo e cosa cambiò tutto. In particolare il cantante e fondatore dei Cugini di Campagna riporta alla mente il periodo in cui è stato male, un momento della sua vita che, al solo pensarlo, lo commuove. “Mi avevano detto che lui mi chiedeva scusa ma io lo avevo già perdonato. Non siamo noi a decidere, è dall’alto che arrivano queste cose”, commenta nello studio di Rai 1. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna, dal litigio alla pace

I Cugini di campagna sono uno dei gruppi storici della musica italiana. Per anni hanno regalato emozioni musicali al proprio pubblico, ma nel 2004, il gruppo ha attraversato un momento difficile. Nick Luciani, il cantante del gruppo, infatti, si scagliò contro Ivano Michetti non tollerando più le “idee e esigenze interpretative” del collega. Nick Luciani decise così di abbandonare il gruppo e tentare la carriera da solista. Per anni, Nick e Ivano dei Cugini di campagna non si sono parlati se non attraverso interviste.

Nick Luciani, spesso ospite di Barbara D’Urso all’interno dei suoi programmi, ha spesso parlato delle difficoltà affrontate dopo l’addio ai Cugini di campagna. Ivano Michetti, da parte sua, quando ha parlato della discussione con Nick e dell’addio di quest’ultimo, ha spesso parlato del carattere del cantante come la causa del litigio. Dopo anni, tuttavia, i due si sono riappacificati e nel corso del programma Oggi è un altro giorno hanno svelato la causa del litigio.

Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna svelano il motivo del litigio

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone all’interno della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa a marzo 2021, Ivano Michetti e Nick Luciani sono tornati sull’allontanamento durato anni svelando la vera causa del litigio tra i due. A svelare il motivo per cui aveva deciso di lasciare i Cugini di campagna è stato proprio Nick Luciani.

“C’è stato un momento che mi ero perso diciamo, ora però non ci lasceremo più. Ho voluto dedicarmi anche a qualche mio progetto….” ha raccontato Nick a Serena Bortone mentre Michetti ha aggiunto: “È il ritorno del figliol prodigo! Oggi siamo insieme…”.



