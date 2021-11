Ivermectina non previene forme gravi del Covid/ Studio ICR: “Effetti collaterali”

L’ivermectina non previene le forme gravi del Covid. È questo, come riporta CodeBlue, l’esito di uno studio condotto in Malesia dall’Institute for Clinical Research (ICR), sotto la supervisione del Ministero della Salute (MOH) e del National Institutes of Health (NIH), su 500 pazienti ospedalizzati in fase due o tre di età pari o superiore a 50 anni con almeno una comorbilità.

È emerso dalla ricerca che coloro che avevano ricevuto l’antiparassitario e coloro che avevano ricevuto le cure standard hanno avuto tassi simili di progressione verso la malattia grave, rispettivamente del 21,2% e del 17,3%. Anche le tempistiche del completo recupero sono state simili. Il tempo medio di progressione verso lo stadio quattro o cinque della malattia da Covid-19, inoltre, è stato di 3,0 giorni per il gruppo curato con ivermectina e di 2,9 giorni per il gruppo curato con metodologie standard. Un risultato statisticamente insignificante. Lo stesso è accaduto per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Il tasso di mortalità entro i 28 giorni era leggermente inferiore per il primo gruppo, ma anche in questo caso la differenza non era significativa.

Ivermectina non previene forme gravi del Covid e presenta effetti collaterali

Lo studio condotto in Malesia ha dimostrato che l’ivermectina non previene forme gravi del Covid e che anzi può presentare maggiori effetti collaterali rispetto alle cure standard. Gli eventi avversi, principalmente la diarrea, nel dettaglio, sarebbero stati tre volte più frequenti.

“Sulla base dei risultati dello studio I-TECH, l’ivermectina non può essere raccomandata per l’inclusione nelle attuali linee guida per il trattamento di Covid-19 poiché l’ivermectina non riduce il rischio di forme gravi della malattia”, ha affermato il direttore generale della salute, il dott. Noor Hisham Abdullah. “Fino a quando non saranno disponibili ulteriori prove a sostegno, i professionisti sono avvertiti di non raccomandare l’ivermectina, anche tramite pubblicità illegale o vendita, per il trattamento del Covid-19”.

