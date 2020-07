J-Ax ad Al Bano: “giorni incredibili nella tua terra”/ I fan: “una collaborazione…”

J-Ax e Al Bano insieme per tre giorni. Il rapper ha pubblicato una foto sui propri profili social svelando la propria presenza in Puglia, in particolare nelle Tenute Carrisi dove, negli scorsi giorni, sono stati ospitati da Al Bano e Loredana Lecciso anche Gianni Morandi e la moglie Anna Dan. Sorridente accanto ad un abbronzato Al Bano che posa con un abbandonate piatto di gamberoni, J-Ax scrive: “E i dinosauri muti. I miei amici > i vostri amici. Grazie Albano per tre giorni incredibili nella tua terra”. Quale sarà il motivo che ha spinto J-Ax a raggiungere la Puglia? un viaggio di puro piacere o lavoro? Il nome del rapper è presente nel cast di Battiti Livi 2020 di cui sono partite alcune registrazioni in quel di Otranto. Sarà questo il motivo della presenza di Ax nel Salento?

J-AX CON ALBANO: I FANS SOGNANO UNA COLLABORAZIONE

J-Ax e Al Bano insieme nella stessa foto. I due cantanti hanno trascorso tre giorni insieme nelle Tenute Carrisi e i fans sognano di sentire presto una loro collaborazione. “Hit in arrivo?, chiede un utente. E un altro, a sua volta, domanda: “presto una collaborazione?”. Al Bano, dopo aver collaborato con Rovazzi, accetterà di metterà la propria voce anche a disposizione di Ax? C’è, tuttavia, chi apprezza semplicemente la presenza in Puglia di Ax augurandosi di poter presto fare un giro dalle zone di Cellino San Marco dove, per la presenza delle Tenute Carrisi, girano sempre più vip. “Wow, che coppia”, “Siete il top”, “Dovrò cominciare a fare un giro dalle zone di Cellino”, scrivono alcuni followers del rapper.





© RIPRODUZIONE RISERVATA