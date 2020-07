J-Ax/ “Lo scoraggiamento ha preso il sopravvento, non sono stato bene…”

J-Ax non ci sta: di fronte alle prove che part dell’Italia abbia già dimenticato il lockdown e le sue sofferenze, ha deciso di condividere il suo sfogo con i fan. “Guardando alcune foto/story sui social di varie movide/apericene/feste sembra che per molti quello che abbiamo passato sia stato solo un brutto sogno”, scrive in un post su Instagram, “io invece ho ancora dentro tanta rabbia e paura”. J-Ax però ha deciso di convogliare tutti questi sentimenti lungo un unico binario, che porta verso la positività e la musica. “Quest’estate non mi vedrete postare foto in spiaggia con il cocktail in mano perché ho deciso di rimanere in città a fare quello che rimandavo da troppo tempo”, ha aggiunto, “Una pazzia. Fuori moda, fuori tempo massimo, fuori dai giochi. Insomma fuori e basta“. Sembra proprio che qualcosa stia bollendo in pentola: il rapper milanese però ha deciso di non fare alcuno spoiler su quello che succederà. “Spaccare una chitarra in testa a Salvini”, scrive ironicamente Djs From Mars. “No dai, povera chitarra”, risponde J-Ax. Clicca qui per leggere il post di J-Ax e i commenti. Di che cosa si tratta quindi? Per gli ammiratori è impossibile non sperare in un suo ritorno con gli Articolo 31, per via della catenina che indossa proprio in quello scatto e che mostra il logo della formazione artistica. Sarà al lavoro con DJ Jad, compagno di una vita e di tante avventure? Lo scioglimento è avvenuto nel lontano 2006, poi c’è stata una reunion due anni fa in occasione dei 25 anni di carriera del rapper.

J-Ax, una ventata di cambiamento…

La quarantena ha portato una ventata di cambiamento in casa di J-Ax, o meglio nella dimora in cui alberga la sua anima. In seguito all’emergenza sanitaria, ancora in corso, il rapper milanese ha scelto di togliersi di dosso i panni di J-Ax. Nel periodo del lockdown, la tristezza si è impossessata di lui e lo ha spinto a fare i conti con i suoi lavori del passato, trovando una distanza incolmabile. “Il mio pizzetto, che ne è un po’ il simbolo, è sparito con la barba che cresceva“, ha detto a Sorrisi, “non mi ricordo quando è stata l’ultima volta che mi sono trascurato così tanto. Lo scoraggiamento ha preso il sopravvento, non sono stato bene“. E così ha deciso anche di eliminare alcuni pezzi da ReAle, il suo album, per lanciare un singolo provocatorio e riflessivo. “Dopo tutto quello che è successo nel mondo della musica e dei concerti ho mostrato quello che gli inglesi chiamano ‘l’elefante nella stanza’“, ha aggiunto, “un problema che tutti vedono ma di cui nessuno vuole parlare”. Oggi, martedì 14 luglio 2020, J-Ax sarà di nuovo al fianco di Michelle Hunziker per All Together Now La Supersfida, l’appuntamento speciale con il programma musicale che verrà trasmesso nella prima serata di Canale 5.

