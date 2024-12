J-Ax, chi è e carriera del rapper: i grandi successi con gli Articolo 31

C’è anche J-Ax nel cast de L’anno che verrà, il Concerto di Capodanno in onda questa sera su Rai 1 con la conduzione di Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria. L’artista milanese, nato come Alessandro Aleotti e classe 1972, è ormai un pilastro della scena rap e hip hop italiana; nel 1990 con DJ Jad ha fondato gli Articolo 31 ottenendo un grandissimo successo, ma sin da bambino ha sempre amato la musica cimentandosi in particolare nella scrittura di testi e nel freestyle.

Il debutto con gli Articolo 31 arriva nel 1992, anno di pubblicazione del singolo d’esordio Nato per rappare/6 quello che 6, mentre il primo album è del 1993 e s’intitola Strade di città. Con gli album successivi arrivano i primi grandi successi discografici, come Ohi Maria, Tranqi Funky, sino alla svolta rap rock e punk del duo nel 2002 con l’album Domani smetto, trainato dall’omonimo singolo di grande successo.

J-Ax: la carriera da solista, le collaborazioni e il ritorno degli Articolo 31

Lo scioglimento degli Articolo 31 è del 2006, anno in cui J-Ax decide di intraprendere la carriera solista per personalizzare il proprio stile e la propria strada artistica. Nello stesso anno pubblica il suo primo album, Di sana pianta, ma è negli anni successivi che arrivano i primi grandi successi; nel 2012 partecipa all’album dei Club Dogo Noi siamo il club, nel 2013 collabora con Dargen D’Amico nel singolo L’amore a modo mio, sino alla pubblicazione dell’album Il bello d’esser brutti, tra i suoi maggiori successi discografici e contenente singoli come Uno di quei giorni, in coppia con Nina Zilli, e il tormentone Maria Savador con il Cile.

Nel 2017 arriva poi la collaborazione con Fedez nell’album Comunisti col Rolex, trainato da singoli di successo come Vorrei ma non posto, Assenzio e Senza pagare, proseguendo negli anni successivi con singoli da solista diventati tormentoni estivi, da Ostia Lido a Salsa. Nel 2022, dopo lunghi anni, arriva poi la reunion con gli Articolo 31 celebrata in gara al Festival di Sanremo con il brano Un bel viaggio; a seguito del ritorno sulle scene, il duo ha pubblicato quest’anno e dopo tanto tempo un nuovo album, intitolato Protomaranza.