J-Ax/ “Collaborazione con Fabri Fibra? Prima o poi doveva accadere”

J-Ax è pronto a far ballare la città di Otranto e tutti i telespettatori di Italia 1 durante la terza puntata di Battiti Live 2020. Il rapper è uno dei protagonisti dell’appuntamento odierno della kermesse musicale di Radio Norba e con la sua hit estiva “Una voglia assurda” canta la voglia di ritrovare la “normalità” dopo il periodo difficile vissuto con il lockdown. Nonostante le enormi difficoltà, tuttavia, J-Ax è riuscito a raccontarsi attraverso la musica e, dopo aver lanciato il suo nuovo singolo, ha regalato a se stesso e ai fans una collaborazione con Fabri Fibra, l’altro importante esponente del rap italiano. I due maggiori rappresentanti del rap in Italia, infatti, hanno collaborato sulle note di “Djomb Remix”, una versione inedita della hit di Bosh, famoso rapper francese. Una collaborazione che ha scatenato l’entusiasmo dei fans e intorno alla quale Ax sta ironizzando sui social.

J-AX E FABRI FIBRA INSIEME SUI SOCIAL: “L’UNIVERSO NON E’ ANCORA ESPLOSO”

“Doveva accadere prima o poi ed è incredibile ritrovarci a farlo per un progetto internazionale così grande”, scrive su Instagram J-Ax riferendosi alla sua collaborazione con Fabri Fibra con cui sta partecipando ad un progetto internazionale e che sta riscuotendo già grandissimo successo. Per festeggiare l’uscita del singolo, i due rapper si sono ritrovati insieme a pranzo e la storia è stata pubblicata su Instagram dallo stesso Ax. Video che poi ha pubblicato anche Fabri Fibra. “Siamo io e Fabri insieme nello stesso posto da più di cinque minuti e l’universo non è ancora esploso”, commenta ironicamente Ax. Tra i due colleghi, dunque, c’è affetto e rispetto e con il singolo si preparano a scalare non solo le classifiche italiane, ma anche internazionali per la presenza del rapper francese e i fans, ora, sognano un intero album firmato dai due maggiori esponenti della scena rap italiana.







