J-Ax/ “Coronavirus? La musica si è fermata, ripartirà con la vita”

J-Ax è tra i cantanti ospiti della seconda puntata dei Seat Music Awards 2029, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e trasmessa sabato 5 settembre 2020 in diretta dalla splendida cornice de L’Arena di Verona in prima serata su Raiuno. La musica torna così protagonista in tv con il secondo imperdibile appuntamento di un evento che, mai come quest’anno per via della pandemia da Coronavirus, è dedicato interamente ai lavoratori del mondo dello spettacolo fortemente colpiti dalla crisi economica. I premi della musica, infatti, hanno cambiato forma diventando i premi alla musica, a tutte quelle categorie di lavoratori che vivono di musica e che negli ultimi mesi per via dello stop di concerti ed eventi hanno dovuto fermare il proprio lavoro. Tra gli artisti che hanno aderito all’evento anche il rapper che proprio in questi giorni ha ricevuto il premio Festival IMAGinACTION per il suo ultimo singolo “Una voglia assurda”. Un brano energico e frizzante che l’ex frontman degli Articolo 31 ha scritto proprio durante il lockdown e che ha pubblicato a ridosso dell’estate. Nonostante il Coronavirus però sono tanti i progetti a cui sta lavorando il rapper: da un nuovo album di inediti alla nuova edizione di “All together now” con Michelle Hunziker su Canale 5.

J-Ax: “Il coronavirus ci ha rubato un pò di spensieratezza”

J-Ax è reduce dal Festival IMAGinACTION dove ha ritirato il premio per il videoclip del suo ultimo singolo “Una voglia assurda”. Il rapper si è lasciato andare ad una serie di riflessione sui tempi moderni parlando naturalmente anche della pandemia da Covid-19 che ha stravolto le nostre vite. “Il coronavirus ci ha rubato un po’ di spensieratezza, rendendoci consapevoli di tante cose che davamo per scontate – ha detto l’artista – “questa estate è andata a rilento sotto tanti punti di vista. La musica si è praticamente fermata e potrà ripartire solo quando la vita stessa ripartirà, di certo non hanno aiutato certi comportamenti e certe direttive incongrue da parte della politica”. Non solo, il rapper senza girarci troppo intorno ha puntato il dito contro la gestione della fase 3 dell’emergenza sanitaria facendo una doverosa precisazione: “da una parte il blocco dei live e dall’altra l’apertura delle discoteche: oltre a essere un insulto per migliaia di lavoratori del settore è stato pericoloso per tutti. Avevo detto che siamo un popolo di bambini, no… piuttosto siamo un popolo di adolescenti senza regole”. Infine il rapper ha anche parlato di prevenzione dicendo: “quando faccio dei post in cui invito a stare a casa e a non fare i coglioni, mi accusano di fare gli interessi di chissà chi” – concludendo – “altro che uscirne migliori, questa situazione ha dimostrato quello che siamo nel bene e nel male”.



