J-Ax e gli Articolo 31: “Dopo Disco Paradise torniamo arrabbiati”/ Nuovo disco e annuncio: “Presto…”

J-Ax torna a parlare della reunion degli Articolo 31 e presenta il nuovo progetto

A un anno dalla reunion, gli Articolo 31 sono più lanciati che mai e non vedono l’ora di tornare sul palco. J-Ax e DJ Dad, reduci da un’estate di grande successo con il tormentone Disco Paradise insieme ad Annalisa e Fedez, i due artisti, intervistati dal quotidiano Il Giornale, sono pronti a tornare in pista con il nuovo pezzo Classico, che verosimilmente anticiperà la nuova produzione discografica dei due. Tradotto, molto presto gli Articolo 31 potrebbero tornare sul mercato con un nuovo disco, al momento top secret.

Intanto J-Ax e Dj Dad si godono il momento e rievocano la loro reunion andata in scena sul palco del Festival di Sanremo con la canzone Un bel viaggio, che ha regalato un lato sentimentale e biografico del duo. “A Sanremo abbiamo cantato una sorta di brano biografico, poi questa estate siamo stati in giro per le radio con Disco Paradise che ci ha fatto divertire. Ora torniamo arrabbiati come siamo sempre stati” ha confessato J-Ax presentando il nuovo brano Classico, che mostrerà al pubblico un nuovo volto degli Articolo 31. Tutto questo in attesa del nuovo disco, che molto presto potrebbe approdare sul mercato, anche se per il momento non sono stati resi noti dettagli. “Quando sarà, sarà”. Senza alcuna fretta.

Articolo 31, J-Ax parla del nuovo brano Classico: “Parla degli stereotipi di tanti boomer”

Per J-Ax e Dj Dad, meglio conosciuti come gli Articolo 31, il viaggio ricominciato a Sanremo lo scorso anno è destinato a proseguire senza sosta. Il loro debutto sul palco dell’Ariston ha rappresentato solamente il primo tassello di un mosaico nuovo e soprattutto tutto da disegnare. Intervistato sull’edizione odierna de Il Giornale, gli Articolo 31 hanno svelato di cosa parla il loro nuovo singolo Classico, che insieme ad altri brani disponibili nei prossimi mesi anticiperà l’album di inediti. “Parla degli stereotipi di tanti boomer che si avvicinano ai giovani ma restano ancorati alla nostalgia di un passato idealizzato” ha spiegato J-Ax tra le pagine de Il Giornale.

E chissà che presto invece non possa realizzarsi un altro dei desideri chiusi nel cassetto degli Articolo 31, con J-Ax che soltanto qualche mese fa aveva lanciato una grande idea, che allo stesso tempo corrisponde a un desiderio suo e del compare Dj Dad: “Sarebbe bello fare un disco e un tour con gli 883. Noi siamo le “Paola e Chiara” del rap, prima o poi faremo un pezzo anche con loro” le parole del duo in un intervento radiofonico a RTL 102.5. Vedremo se nascerà davvero questa grandissima occasione.











