Gianmarco Petrelli: “Ho fatto tanti casting per Amici, stavo per dire basta!”/ “Io e Megan siamo felici…”

Gianmarco Petrelli, dalle “porte chiuse” ad Amici alla “benedizione” di Alessandra Celentano

Nonostante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi si sia conclusa da diverse settimane, i protagonisti continuano ad essere protagonisti tra social e successi professionali. L’ultimo a tornare in “scena” è stato Gianmarco Petrelli con un’intervista rilasciata a Dimmi di te, format di Lorella Cuccarini realizzato su Youtube. Il ballerino di Amici 22 ha analizzato alcuni lati dell’esperienza vissuta senza tralasciare il suo giudizio su alcuni compagni di viaggio, in particolare tra i docenti.

L’intervista di Gianmarco Petrelli a Dimmi di te – come riporta Isa e Chia – parte dai numerosi casting prima di riuscire ad accedere ad Amici 22. “Era il terzo anno di casting ed era il primo anno che le cose iniziavano a funzionare… Ho vissuto la casetta, la sala, la prima settimana che è quella più emozionante. Ed è finito tutto la settimana dopo“. Queste le parole del ballerino nella scuderia di Alessandra Celentano, ricordando quanto entrò per pochi giorni nel talent in “ballottaggio” con un altro concorrente in attesa che Veronica Peparini sciogliesse ogni dubbio. Dopo l’amarezza dell’esclusione, Gianmarco Petrelli ha rivelato come fosse arrivato al punto di voler dire basta, salvo poi riprovarci con i risultati visti nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Gianmarco Petralli, dal rapporto con i docenti ad Amici 22 alla storia con Megan Ria

Il percorso di Gianmarco Petrelli ad Amici 22 è stato tra i più eccezionali, impreziosito dalla stima di Alessandra Celentano che – contro ogni pronostico – ha deciso di puntare su di lui. “La maestra Celentano, rispetto alla Peparini, ha notato una maturità perché ogni anno portavo un Gianmarco nuovo, più preparato sotto il punto di vista artistico e professionale”. Il ballerino – come riporta Isa e Chia – ha poi aggiunto: “Ho visto che Emanuel ha detto no, così come Raimondo e quindi per me era finita… Invece lì è stato proprio il momento più emozionante dei sette mesi”. Gianmarco Petrelli ha poi svelato il suo momento più difficile vissuto ad Amici 22: “E’ stato a ridosso del Serale, iniziavo a dubitare delle mie capacità; del pensiero della maestra nei miei confronti perchè ci sono stati degli ingressi e mi sentivo meno… Forse quando la maestra ha deciso di darmi la maglia del serale sono svanite tutte insieme quelle paure e dubbi“.

Non poteva mancare nell’intervista rilasciata a Dimmi di te – come racconta Isa e Chia – qualche parola in merito alla relazione nata tra i banchi di Amici 22 tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria. “La conoscevo prima di Amici e proprio lì dentro ho capito che le persone fuori non si conoscono a fondo. In questa esperienza ho avuto modo di approfondire la vera persona che è Megan… Ora viviamo insieme, abbiamo una casa a Milano e siamo felici“. In riferimento alle “ostilità” con Raimondo Todaro, il ballerino ha invece spiegato: “Abbiamo parlato tanto, credo di avergli detto tutto perchè ogni volta che succedeva qualcosa di nuovo, aggiungevo qualcosa a quello che avevo detto prima, sono soddisfatto“.

Gianmarco Petrelli, dal sogno nel cassetto alla paura più grande: “Il giudizio delle persone…”

Verso il finire dell’intervista rilasciata a Dimmi di te – programma di Lorella Cuccarini su Youtube – Gianmarco Petrelli si è lasciato andare su temi più generici e che esulano dall’esperienza vissuta ad Amici 22. “Il passo a due dei miei sogni? Ti direi un bel concerto di Dua Lipa: io che prendo il microfono e iniziamo a ballare insieme, poi glielo ridò e torno a ballare con gli altri, è partita questa immagine”. Il ballerino ha poi raccontato di essere particolarmente scaramantico e di mettere in atto una serie di “rituali” per esorcizzare determinate situazioni.

In conclusione, Gianmarco Petrelli – come riporta Isa e Chia – ha raccontato a Lorella Cuccarini quale sia la sua più grande paura. “E’ il giudizio delle persone, questa cosa l’ho capita 2 anni fa perchè proprio mi chiude. Per paura del giudizio ci va a rimettere la mia persona e questa cosa mi da fastidio. Come la combatto? Cerco di liberarmi la mente perché io elaboro troppo”. Il ballerino ha poi concluso: “Mi vivo bene le situazioni quando non penso. Una vita frenetica credo sia una buona soluzione per combattere questa cosa qua”.











