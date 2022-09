Jack de Bromhead cade da cavallo e muore in Islanda/ Fantino 13enne era figlio d’arte

I genitori, Henry de Bromhead e sua moglie Heather, si sono adesso stretti nel dolore. “Jack era un figlio straordinario, ci ha dimostrato che ci amava ogni giorno. Il suo cuore era ricco di lealtà, empatia, pazienza e coraggio. Quanto ci ha fatto sorridere! Non solo un figlio perfetto, divertente e amorevole, ma anche un fratello incredibile e amorevole per le nostre bellissime figlie”. Il tredicenne aveva una sorella gemella di nome Mia e una sorella minore di nome Georgia.

Diretta/ Foggia Latina (risultato finale 1-3): tre punti d'oro per i nerazzurri!

Jack de Bromhead cade da cavallo e muore in Islanda: chi era

Jack de Bromhead, il fantino di tredici anni caduto da cavallo e morto in Islanda durante una delle corse in spiaggia del Glenbeigh Festival, era una vera e propria promessa di questo sport. Aveva iniziato a praticarlo fin da piccolissimo, seguendo le orme del padre, l’allenatore Henry de Bromhead. “All’età di 11 anni offriva consigli e consulenze come un esperto a suo padre sull’addestramento dei cavalli mentre sviluppava la passione della sua famiglia per tutti gli aspetti delle corse”, hanno raccontato coloro che lo conoscevano.

Diretta/ Monopoli Taranto (risultato finale 4-1) streaming: doppietta per Starita

È anche per questa esperienza che la notizia della caduta e della prematura scomparsa è apparsa come inspiegabile. “Il festival va avanti da 100 anni e questa è la prima volta che succede”, ha detto il consigliere della contea di Kerry, Michael Cahill. Il è infatti un popolare evento di due giorni a cui prendono parte ogni anno molti giovani fantini.