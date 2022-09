Jack Ryan – L’iniziazione/ Su Italia 1 il film con Chris Pine e Keira Knightley

Jack Ryan – L’iniziazione, il film su Italia 1: scopriamo il cast del film

Questa sera, lunedì 26 settembre, Italia 1 manda in onda alle 21.20 il thriller d’azione del 2014 “Jack Ryan – L’iniziazione” (titolo originale: “Jack Ryan – Shadow Recruit“), distribuito da Paramount Pictures e prodotto da Paramount Pictures, Mace Neufeld Productions, Di Bonaventura Pictures, Skydance Productions, Buckaroo Entertainment, Etalon film. La regia è di Kenneth Branagh. L’artista ha vinto nel 2022 il Premio Oscar e 1 Golden Globe come migliore sceneggiatura originale per “Belfast“. Nel 1995 al Festival di Venezia gli è stato conferito il Premio Osella per la migliore regia per “Nel bel mezzo di un gelido inverno” , mentre nel 1990 è stato insignito di 1 BAFTA come miglior regista per “Enrico V” e 1 European Film Awards come migliore attore sempre per “Enrico V”.

Nel cast troviamo Chris Pine nella parte di Jack Ryan, Keira Knightley nel ruolo di Cathy Ryan e Kevin Costner nel personaggio di William Harper, inoltre sono presenti Colm Feore, Karen David e Nonso Anozie.

Jack Ryan – L’iniziazione, la trama del film

Jack Ryan è un soldato americano, nel corso di una missione in Afganistan riesce a evitare un gravoso incidente aereo. Purtroppo rimane ferito e deve sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione. Nell’ospedale dove viene ricoverato conosce la dottoressa Cathy Muller che attira subito la sua attenzione e gli cambia la vita. La bellezza della donna attira l’interesse di William Harper, un agente della CIA. Trascorrono dieci anni e Ryan entra a far parte dei servizi segreti. Si fa passare per consulente finanziario con l’intento di controllare transazioni finanziarie poco legali. Durante il suo lavoro scopre la sparizione di ingenti somme di denaro di proprietà di alcune organizzazioni russe che potrebbero causare all’economia americana dei grossi problemi. Ryan parte per Mosca, per indagare quali siano i piani del curatore dei fondi spariti Victor Cherevin e cliente della società finanziaria per cui lavora Jack.

Ad aiutarlo c’è Harper che gli viene spiegato quale sarebbe la catastrofe, qualora il denaro venisse reinserito sul mercato tutto in una volta. A complicare la situazione ci pensa Cathy, insospettita dal comportamento di Jack lo raggiunge a Mosca pensando che la tradisca. Cherevin ne approfitta per rapire la donna e ricattare Jack. Ryan dovrà compiere un’ardua impresa, per salvare la vita a Cathy e il suo paese.

