Jacqueline Di Giacomo, fidanzata Ultimo/ Il rapporto col cantante e la madre Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo: quasi due anni al fianco del cantante

Jacqueline Luna Di Giacomo è la fidanzata di Ultimo, ovvero del cantante Niccolò Moriconi. I due, ormai, stanno insieme da qualche tempo e si stanno consolidando sempre più come coppia, benché siano piuttosto giovani. Lei ha ventidue anni ed è figlia di un personaggio piuttosto conosciuto nel mondo dello spettacolo, vale a dire Heather Parisi e del suo ex compagno, Giovanni Di Giacomo. Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo hanno ufficializzato la loro storia a marzo 2021 e dopo quasi due anni l’uno al fianco dell’altro sono felici più che mai. Ma cosa sappiamo della vita privata di Jacqueline Luna Di Giacomo?

Innanzitutto che è nata a Roma il 10 marzo del 2000 ed è frutto, come anticipavamo, della storia d’amore tra Heather Parisi e l’ortopedico Giovanni di Giacomo. Qualche anno prima, la soubrette americana aveva avuto un’altra figlia dal primo marito Giorgio Manenti, Rebecca Jewel, che oggi vive in Spagna a Madrid. Heather, attualmente, vive ad Hong Kong ed è quindi abbastanza lontana dalle figlie. E’ sposata con Umberto Maria Anzolin, diventato padre degli ultimi due arrivati, ossia i gemelli Elizabeth e Dylan (nati nel 2010).

Jacqueline Luna Di Giacomo, il rapporto delicato con la madre Heather Parisi

Rebecca e Jacqueline sentono molto il loro legame, ma la Di Giacomo qualche anno fece discutere quando sui propri canali social attaccò duramente la madre Heather Parisi, facendo intravedere degli scricchiolii di un rapporto tutt’altro che perfetto. “Perché non le chiedete dove sono le altre figlie?”, scrisse durante una partecipazione della Parisi nei salotti Barbara D’Urso.

Decise tuttavia di non parlarne mai in televisione, spiegando di non voler condividere col pubblico fatti privati e di non essere interessata ai riflettori mediatici: “Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa“. Per alcuni anni la fidanzata di Ultimo ha vissuto dalla mamma a Hong Kong, decidendo poi di fare ritorno in Italia, nel 2013. Attualmente si divide tra Roma e Los Angeles, con il sogna di lavorare nel cinema e di costruire un futuro importante con il suo fidanzato Ultimo.

