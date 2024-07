Matteo Berrettini, chi è la fidanzata Federica Lelli/ “Scottata dalla storia d’amore finita con Ultimo”

Chi è Federica Lelli, la nuova fidanzata del tennista ed ex di Ultimo

Nella vita del tennista Matteo Berrettini sono tornate a spalancarsi le porte dell’amore, visto che lo sportivo uscito a testa alta da Wimbledon sconfitto solo dal numero uno al mondo Jannik Sinner, ha ritrovato la felicità con una giovane modella romana molto conosciuta sui social. Il settimanale Chi ha provato a scavare più a fondo nella vita del ragazzo classe 1996, reduce dalla storia finita male con la showgirl Melissa Satta che gli ha provocato diverse critiche nei mesi scorsi per via dell’eccessiva esposizione mediatica, per questo adesso il tennista ha deciso di stravolgere l’approccio con la nuova fiamma Federica Lelli, modella e influencer da 155 mila follower, ma della storia con il Martello non ci sono tracce sui social, visto che entrambi sembrano intenzionati a viversela il più lontano possibile dai riflettori.

La fidanzata di Matteo Berrettini è inoltre la ex di Ultimo, una storia che le avrebbe lasciato ancora qualche cicatrice difficile da cancellare: “La Lelli è rimasta scottata dalla fine della relazione con il cantante e ha fatto perdere le tracce di sé, fino ad oggi” si legge tra le colonne della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Matteo Berrettini è già andato a convivere con Federica Lelli

Le cose tra il tennista e la modella sembrano essere particolarmente serie, dal momento che il finalista di Wimbledon 2021 ha deciso di andare a condividere la vita con la ragazza capitolina, senza indugiare e perdere troppo tempo, il settimanale Chi ha infatti svelato come i due abbiano deciso di andare subito a convivere: “Quello tra Matteo Berrettini e la fidanzata Federica Lelli non è un temporale estivo di quelli veloci, che infuria e poi passa subito, visto che sono andati a vivere insieme già in primavera e ora vogliono godersi la vita di coppia, le uscite con gli amici e non si nascondono davanti ai fotografi” si legge sul giornale.

Intanto lo sportivo continua a correre anche dal punto di vista sportivo e dopo la bella figura fatta a Wimbledon la speranza è quella di continuare sulla strada intrapresa negli ultimi tempi, dove sembra aver ritrovato la serenità e brillantezza fisica di un tempo che gli ha permesso di guadagnarsi l’appellativo di Martello per via del suo dritto micidiale, oltre a entrare nei cuori di milioni di appassionati.











