Scaletta Ultimo, concerto stadio Euganeo Padova oggi sabato 6 luglio 2024/ Quel fino che ci unisce e Altrove

Scaletta concerto di Ultimo a Padova oggi 6 luglio 2024: tutte le informazioni

Si chiude questa sera, sabato 6 luglio 2024, il tour negli stadi di Ultimo, l’ultima tappa sarà a Padova, allo stadio Euganeo a partire dalle 21.00. Il giovane cantautore romano può registrare un bilancio più che positivo per il suo tour che ha viste le date tutte sold.out. Si è esibito anche a Messina e a Roma ma il concerto più emozionante è stato sicuramente all’Olimpico di Roma quando insieme alla sua fidanzata Jacqueline Di Giacomo ha annunciato che presto diventerà papà

La giovane è incinta di un maschietto e già è stato svelato anche il nome del piccolo: Edoardo, in ricordo di un caro amico del cantautore prematuramente scomparso a causa di un incidente. Insomma, periodo d’oro sotto molti punti di vista ed adesso tutto è pronto per il concerto di oggi, sabato 6 luglio 2024, di Ultimo allo stadio Euganeo di Padova. E non è tutto perché in queste ore è stata anche annunciata ufficialmente la scaletta del concerto di Ultimo a Padova. Si accontenteranno tutti i fan passando dai primi successi come Il ballo delle incertezze fino alle ultime hit come Altrove. Nel frattempo, visto lo straordinario successo è già stato annunciato anche un tour per il 2025 che partirà il 29 giugno.

Ultimo, scaletta concerto di Padova allo Stadio Euganeo di questa sera (6 luglio 2024) ordine delle canzoni

Si appresta a salutare il suo pubblico per l’ultima tappa del tour del 2024 e leggendo la scaletta del concerto di Ultimo a Padova si scopre che mancheranno le emozioni con le sue canzoni più significative. L’evento si apre con il brano Il Capolavoro e si conclude con Sogni appesi. Non mancheranno anche altre celebri canzoni come Vieni nel mio cuore, Piccola Stella, Alba e tante altre. Di seguito è riportata la scaletta del concerto con l’ordine esatto di uscita.

Il capolavoro

Sono pazzo di te

Quando fuori piove

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Paura mai

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te

Quel filo che ci unisce

Nuvole in testa

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Neve al sole

Lunedì

Altrove

I tuoi particolari

Solo + Wendy

La stella più fragile dell’Universo

Giusy

Buongiorno vita + L’ultima poesia rit

Tornare a te

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi

