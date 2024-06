Ultimo, dedica di mamma Anna a fidanzata Jacqueline Di Giacomo: stoccata a Heather Parisi/ “Sei la figlia…”

Anna Sanseverino, mamma di Ultimo: la dedica a Jacqueline Luna Di Giacomo è una stoccata a Heather Parisi

Nei giorni scorsi durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma Ultimo ha annunciato che presto diventerà papà, la fidanzata Jacqueline Luna Di Gaicomo è incinta del loro primo figlio. Nell’entusiasmo generale, però, ha fatto molto rumors, paradossalmente, il silenzio della mamma di Jacqueline, la nota showgirl e conduttrice Heather Parisi. Quest’ultima sembra aver chiuso i rapporti con la figlia da oltre dieci anni. Non ha commentato il lieto evento della figlia e soprattutto dopo essere stata sommersa da messaggi di congratulazioni e auguri ha limitato i messaggi sui social.

Alla luce di tutto ciò la dolce dedica della mamma di Ultimo a Jacqualine Di Giacomo sembra proprio una frecciata ad Hether Parisi, anche se in realtà è solo un bel messaggio d’affetto per la nuora e mamma del suo nipotino. La donna lascia spazio alle emozioni scrivendo: “E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento. Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche.”

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo aspettano un figlio: si chiamerà Edoardo

Alla dolce dedica di Anna Severenino, mamma di Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo ha risposto: “Mi fai piangere così! Ti voglio bene nonna Anna!”. Di recente anche la sorella di Jacqueline e figlia primogenita di Heather Parisi, Rebecca Manenti ha reagito alla splendida notizia commentando con un “Mi scoppia il cuore”. Ultimo e Jacqueline diventeranno genitori di un bel maschietto che si chiamerà Edoardo. La scelta del nome non è causale di tratta di un caro amico dell’artista morto prematuramente qualche anno fa











