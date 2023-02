Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata Ultimo/ Quell’alchimia scoccata quando…

Jacqueline Luna Di Giacomo e la storia d’amore con Ultimo, scoccata quasi due anni fa

Jacqueline Luna Di Giacomo è la fidanzata di Niccolò Morriconi, vale a dire il cantante Ultimo, in gara al Festival di sanremo 2023 con la sua Alba. Jacqueline, ovviamente, è la prima tifosa della sua dolce metà. Si aggiunge alla già foltissima fan base che Ultimo ha costruito nel corso del tempo. Ma la sua fidanzata lo apprezza profondamente per la sua musica, non a caso conosce le sue canzoni a memoria e lo sostiene da sempre. I due, insieme, sono davvero affiatati ed è ormai dal 2021 che fanno sognare i fan con la loro complicità.

Significato Testo "Alba" di Ultimo/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

Le prime foto insieme sui social sono apparse quasi due anni fa, quando Ultimo e Jacqueline Luna avevano condiviso la prima foto di coppia su Instagram, con uno splendido bacio al tramonto. I fan più accaniti sospettavano già da tempo che ci fosse qualcuno nella vita di Ultimo, che sembrava sempre più preso e coinvolto da una nuova conoscenza. E così, in effetti, è stato dato che oggi Jacqueline Luna e Ultimo sono felicissimi insieme.

Ultimo con "Alba" a Sanremo 2023 per vincerlo/ Video, curare le ferite dell’anima

Jacqueline Luna Di Giacomo, ecco chi è la fidanzata di Ultimo e figlia di Heather Parisi

Da quando stanno insieme, non mancano sui rispettivi account dolci dediche e post romantici, divisi tra spiagge paradisiache, baci vista Tour Eiffel o balletti all’interno dei negozi. Per quanto riguarda la vita privata di Jacqueline Luna Di Giacomo, possiamo dire che è una classe 2000 e che è la secondogenita della famosa showgirl Heather Parisi e l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Ha una sorella maggiore di nome Rebecca Jewel, nata dalla relazione della celebre soubrette con Giorgio Manenti, con cui ha instaurato uno splendido rapporto, e due fratelli più piccoli, i gemelli Elizabeth e Dylan nati dal rapporto tra mamma Heather Parisi e Umberto Maria Anzolin. Jacqueline oggi si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti, con il sogno di sfondare nel mondo del cinema e la splendida storia d’amore con Ultimo, il suo grande amore. I fan stravedono per loro, come si evince dai tanti commenti che la coppia riceve puntualmente sotto ogni post pubblicato sui social.

LEGGI ANCHE:

Martina Miliddi, ex di Amici, pazza di Ultimo: gag a Viva Rai2/ Fiorello fa da 'Cupido': "Lei ti ama!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA