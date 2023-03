Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia Parisi: crisi con Ultimo?/ Lui rompe silenzio e…

Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi e i rumors sulla crisi con Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo è diventata molto nota nel mondo del gossip per la sua storia d’amore con il cantante Ultimo. La figlia di Heather Parisi è piuttosto chiacchierata da quando fa coppia fissa con il cantante. E nell’ultimo periodo i chiacchiericci si sono intensificati a proposito della sua relazione con l’artista, per via di alcuni rumors relativi ad una crisi che a quanto pare non esiste. A rassicurare i fan della coppia, infatti, ci ha pensato lo stesso Giuseppe Candela, ovvero Ultimo, con una dolce dedica in occasione del ventitreesimo compleanno di Jacqueline, con un verso della sua “Amare” postata direttamente sui social.

DIRETTA/ Alessandria Fermana (risultato finale 1-1): Nichetti sfiora il ko!

“Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me”. Una canzone che di fatto spegne ipotesi di crisi, con un finale decisamente amorevole ed emozionante: “Scusa se a volte mi chiudo… e che spesso non trovo risposte nei perché… ma tu mi riporti lo giuro… a capire che amare è l’unica strada che c’è”. Tutto bene, dunque, tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo. L’assenza di commenti o di cuoricini da parte della fidanzata dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo aveva mandato in allarme gli appassionati ma tutto evidentemente è rientrato.

DIRETTA/ Pontedera Reggiana (risultato finale 0-0): Siano salva i padroni di casa

Jacqueline Luna Di Giacomo, rapporto difficile con sua madre Heather Parisi

In occasione del suo compleanno, Jacqueline Luna Di Giacomo ha ringraziato tutte le persone a lei vicine. Nelle sue riflessioni, tuttavia, non viene mai citata sua mamma Heather Parisi, a conferma che il rapporto tra le due non è affatto semplice. Impossibile non ricordare ancora una volta quando Jacqueline, mentre sua mamma era ospite a Live non è la D’Urso su Instagram scrisse: “Perché non chiedete dove sono le altre due figlie?” taggando proprio Barbara D’Urso.

Sua madre Heather Parisi attualmente vive ad Hong Kong con il compagno, Umberto Maria Anzolin, e le loro due figlie, ma la ballerina ha avuto oltre a Jacqueline un’altra figlia di nome Rebecca, avuta con il primo marito Giorgio Manenti. “Sarei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa, ho fatto una semplice domanda sul mio profilo Instagram, una semplice domanda molto onesta”, aveva spiegato con toni decisi ad un utente la figlia di Heather.

INTER SI QUALIFICA AI QUARTI SE.../ Risultati con Porto: la maledizione dei Dragoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA