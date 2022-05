Jacy Nittolo e Michelle Grace, fidanzata ed ex moglie di Ray Liotta/ Al suo fianco fino alla morte

Jacy Nittolo, chi è la fidanzata di Ray Liotta

La notizia della morte di Ray Liotta, celebre attore noto per pellicole come Quei bravi ragazzi, accende i riflettori sulla sua vita privata. La vita della star hollywoodiana è stata costellata di successi ma anche di amori e la donna che è rimasta al suo fianco fino alla sua dipartita si chiama Jacy Nittolo. Ray Liotta si è spento in Repubblica Dominicana, dove stava girando un film e al suo fianco, stando a quanto riporta TMZ, c’era proprio la sua fidanzata Jacy.

L’attore, infatti, era solito averla sempre al suo fianco quando lavorava sul set, dunque la donna è stata al suo fianco fino alla drammatica e improvvisa morte dell’attore, avvenuta, a quanto pare, nel sonno. Ray e Jacy Nittolo stavano insieme dal 2020, anno in cui hanno pubblicamente annunciato il loro fidanzamento.

Michelle Grace è l’ex moglie di Ray Liotta e madre di sua figlia Karsen

Nel 2020, Ray Liotta pubblicòo una foto insieme a Jacy Nittolo, dando il lieto annuncio. Nello scatto la donna, 47 anni, mostra un bellissimo anello di fidanzamento. “Gli auguri di Natale si avverano. Ho chiesto all’amore della mia vita di sposarmi e grazie a Dio ha detto di sì!!!” scriveva Liotta a commento della foto. Prima della Nittolo, l’attore è stato sposato con Michelle Grace, dalla quale ha avuto una figlia, Karsen Liotta. La relazione è durata dal 1997 al 2004, quando i due hanno divorziato. Nel passato di Ray Liotta va citata anche la relazione con la collega Catherine Hickland a cui è stato legato dal 2007 al 2011.

