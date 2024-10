In vista di un nuovo appuntamento con X Factor 2024, il focus sui protagonisti è doveroso; sui social le curiosità non mancano, soprattutto in riferimento alla vita privata dei volti che in queste settimane stanno definendo le sorti dei talenti come ad esempio Jake La Furia. Nei panni inediti di giurato sta riscuotendo grandi apprezzamenti da parte del pubblico e non manca chi torna a sondare il terreno su curiosità e notizie che riguardino la vita privata del rapper, dalla moglie ai figli.

Per buona pace dei più affezionati alle notizie di cronaca rosa, c’è poco che Jake La Furia abbia raccontato a proposito di sua moglie dei figli. Il rapper – e giudice di X Factor 2024 – ha più volte ribadito di non voler portare sotto la luce dei riflettori la propria vita privata, la quotidianità e dunque la sua amata famiglia. Dimostrazione di un forte legame, di un senso di protezione quasi viscerale e soprattutto esempio di grande consapevolezza dei rischi che possono scaturire dall’esposizione mediatica.

Jake La Furia e il grande senso di protezione per la moglie e i figli: “Non li metterò sotto la luce dei riflettori…”

“… Mi fa schifo la gente sui social, non ho voglia di mettere i miei figli e mia moglie sotto i riflettori”. Queste le parole di Jake La Furia alcuni mesi fa in un’intervista rilasciata nel podcast Basement Cafè su Youtube. Un chiaro riferimento al suo ampio e intenso senso di protezione nei confronti della sua famiglia e dunque degli affetti. “Per evitare preferisco non esporre la mia famiglia ai pericoli di internet: quando i miei figli saranno grandi decideranno da soli se avere un’esposizione mediatica oppure no; nessuno glielo impedirà, come non è stato fatto con me”. Dunque, gli appassionati di cronaca rosa dovranno passare oltre: nessuna intenzione da parte di Jake La Furia – giudice di X Factor 2024 – di raccontarsi nel merito del suo rapporto, sicuramente splendido, con la moglie e i figli.