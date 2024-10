X Factor 2024, 5a puntata: le scelte ai Bootcamp di Manuel Agnelli e Paola Iezzi verso gli Home Visit

Tutto pronto per l’atto finale dei Bootcamp, la diretta della 5a puntata di X Factor 2024 – questa sera, 10 ottobre 2024 – sarà quasi decisiva per Manuel Agnelli e Paola Iezzi. I due giudici sono chiamati a comporre le rispettive squadre così come già fatto la scorsa settimana da Achille Lauro e Jake La Furia. Tanti sono i talenti da visionare nuovamente, tutti meritevoli di un posto da protagonisti ma tutti riusciranno ad accedere al roster dei giudici per l’ultimo atto degli Home Visit prima dei live show.

X-Factor, Bootcamp: chi hanno scelto Achille Lauro e Jake La Furia?/ I talenti agli Home Visit

A partire dalle 21.15 come sempre su Sky Uno, questa sera – 10 ottobre 2024 – la diretta di X Factor 2024 per la 5a punta ci racconterà l’ultimo atto dei Bootcamp; la fase necessaria per i giudici al fine di completare le squadre da portare agli Home Visit prima di arrivare ai prossimi live show. Ma chi sono i cantanti ancora da visionarie e quali saranno le scelte di Manuel Agnelli e Paola Iezzi per i rispettivi roster?

X Factor 2024, Bootcamp, 4a puntata/ Diretta: ufficiali le squadre di Achille Lauro e Jake La Furia!

Diretta X Factor 2024 streaming tv 5a puntata: quando e dove seguire il secondo appuntamento con i Bootcamp

Per chi non lo sapesse, la diretta della 5a puntata di X Factor 2024 – questa sera 10 ottobre 2024 – sarà disponibile su Sky Uno a partire dalle 21.15. Disponibile anche la diretta streaming su Now e tramite l’apposita app Sky Go dove per gli appassionati è offerto anche il servizio On Demand. La 5a puntata sarà invece disponibile in chiaro martedì prossimo alle ore 21.30 su TV8.

X Factor 2024, Bootcamp: la diretta della 5a puntata tra possibili sorprese l’incognita ‘switch’

Come anticipato, la diretta della 5a puntata di X Factor 2024 racconterà l’ultima fase dei Bootcamp, preludio alle scelte finali che saranno invece scandite dagli Home Visit dove prenderanno forma le squadre ufficiali per i live show. Chiamati a scegliere questa sera – 10 ottobre 2024 – Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Come sempre a loro disposizione nuove esibizioni dei talenti ancora in corsa e con la possibilità di usufruire degli switch per tornare sui propri passi e cambiare eventuali decisioni già prese.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi/ "Fin da subito è stato attento ad una cosa..."

Nessuno ha dunque il posto sicuro; già negli anni precedenti – così come anche nel corso della scorsa puntata- abbiamo assistito a scelte che hanno fatto molto discutere; sia il pubblico da casa che quello presente nell’arena. La 5a puntata di X Factor 2024 e la diretta dei Bootcamp non mancherà dunque in termini di emozioni, sorprese e soprattutto colpi di scena; Manuel Agnelli è una certezza in termini di gusto, diverso il caso per Paola Iezzi al primo anno nel banco dei giudici di X Factor 2024.