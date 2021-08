Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci/ “Insieme sul palco e nella vita? Naturale”

Si chiamano Alessandra Drusian e Fabio Ricci ma per tutti sono i Jalisse, i cantanti del brano “Fiumi di parole” che vinse il Festival di Sanremo nel 1997. Tanti gli anni passati da quel giorno eppure i Jalisse non hanno ottenuto il successo sperato. Li abbiamo però rivisti in Tv negli ultimi anni, prima a “Ora o mai più”, poi Alessandra a “Tale e Quale Show”. E oggi?

“Per il momento televisivamente non c’è nulla di importante da raccontare”, ha raccontato la coppia in un’intervista rilasciata lo scorso anno a Yeslife, anche perché la loro priorità rimane la musica. Eppure, di recente, si è molto discusso delle ben 24 proposte fatte per altrettanti Festival di Sanremo, sempre rifiutate. D’altronde, Alessandra e Fabio continuano a lavorare con costanza per realizzare tanti e nuovi sogni.

Quello di Alessandra Drusian è, ad esempio, “Duettare con Annie Lennox, anche solo una nota. Sarebbe uno dei miei grandi sogni”, ha ammesso nel corso dell’intervista. E quello di Fabio Ricci? “Il mio sogno è realizzare il suo. Ho tentato un approccio con Annie Lennox al telefono quando è stata a Roma ma era troppo piena di impegni. È un bellissimo sogno che prima o poi Alessandra realizzerà”, ha confessato, romantico.

D’altronde i Jalisse sono una coppia sul palco ma, prima di tutto, nella vita. “Per noi è stata una cosa naturale – ha svelato Alessandra, spiegando com’è stare sempre insieme anche nel lavoro -. Devi stare dietro a Fabio, che è un’artista a 360 gradi e ho imparato a farlo. Mentre io sono metodica e devo sempre avere un canovaccio”, ha concluso la Drusian.

