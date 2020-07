Jalisse/ Video, Loredana Bertè: “Li vedo bene nei musical a teatro”

I Jalisse hanno dimostrato di avere delle grandi qualità canore anche in occasione della seconda puntata di Ora o mai più. La coppia di artisti si è esibita in La notte dei pensieri con il coach Michele Zarrillo e in seguito in L’essenziale. La prima performance ha conquistato la giuria e soprattutto Loredana Bertè: “Li ho trovati molto bene e la canzone ha influito molto. Avere vicino Zarrillo che canta questo pezzo meraviglioso… loro si sono integrati perfettamente. Penso che loro potrebbero avere un bel percorso in teatro con i grandi musical”. La seconda performance sembra essere andata meglio rispetto alla precedente. Il punteggio totale nella classifica generale è di 80, grazie ai 50 della giuria e ai 30 del pubblico. Quattro 8 da parte di Fausto Leali, Loredana Bertè, Orietta Berti e Marco Masini, e tre 7 da parte degli altri giurati. Clicca qui per guardare il video dei Jalisse.

Jalisse, cosa accadrà nella terza puntata?

I Jalisse riusciranno a risollevarsi del tutto nella terza puntata di Ora o mai più. Fin dal loro ingresso in gara, i due artisti hanno dimostrato di non aver mai perso lo smalto canoro e di poter ritornare in pista con una maturità maggiore rispetto al passato. La coppia verrà premiata alla fine con un primo posto in classifica, grazie agli 85 punti ottenuti sommando i voti della giuria e quelli del pubblico. Ben tre nove da parte di Fausto Leali, Red Canzian e Orietta Berti per la loro esibizione in Ti sento, un singolo che i Matia Bazar hanno pubblicato nell’85 e che ha permesso alla band di registrare il primo posto nelle classifiche in Belgio appena l’anno successivo. Nella prima parte della serata, i Jalisse interpreteranno invece una delle hit del loro coach Michele Zarrillo, ovvero L’elefante e la farfalla. La canzone è stata presentata nel ’96, anche in occasione del Festival di Sanremo di quell’anno, e fa parte del quinto album dell’artista.

Video, l’esibizione con “L’essenziale”





