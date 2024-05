James Casella, chi è il figlio di Giucas Casella/ Illusionista: “Non lo volevo, Pippo Baudo mi ha convinto”

James Casella, chi è il figlio di Giucas Casella che lo ha reso nonno di due nipoti

Saranno insieme ospiti nella puntata di oggi de La volta buona ma mentre sul padre si sa tutto, essendo un noto personaggio televisivo, sul figlio le informazioni sono poche. Stiamo parlando di Giucas Casella e del figlio James, chi è? Classe 1986, educato e garbato James è sempre stato lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo il diploma ha studiato Medicina all’Università, si è laureato a pieni voti ed oggi è un apprezzato e serio chirurgo. Nel 2019, invece, è diventato vice-primario dell’Ospedale dei Castelli di Roma ed è anche docente dell’Università della Sapienza sempre nella Capitale.

Per quanto riguarda la vita privata di James Casella, il figlio di Giucas Casella si sa che da anni ha una relazione stabile con una donna anche lei totalmente estranea al mondo del gossip ed alla luce dei riflettori. La coppia ha due figli Giacomo, che ha reso nonno per la prima volta Giucas e Giuliett che invece è nata nel 2023. Padre e figlio sono legatissimi e da alcuni anni il medico ha riallacciato i rapporti anche con la madre biologica Carol Torr.

Giucas Casella sul figlio James Casella confessa: “Non volevo tenerlo, mi ha convinto Pippo Baudo”

Il figlio di Giucas Casella, James in molte interviste ha sempre elogiato il padre per il modo in cui si è preso cura di lui senza fargli mai mancare nulla e fecendogli da papà e mamma dopo la burrascosa separazione con la madre che invece per molti anni si è disinteressata. Ad onor del vero la versione dell’ex ballerina è diversa, pare infatti che sia stato l’illusionista ad iperdirle di vedere il piccolo.

In un’ospitata televisiva, invece, Giucas Casella ha spiazzato tutti rivelando che all’inizio non voleva saperne niente di James: “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”. È a quel punto che Giucas Casella ha cambiato idea: “Mi sono confidato con Pippo Baudo che mi ha consigliato di pensarci bene, diceva che un giorno avrei sofferto se lo avessi abbandonato così. Le ho chiesto allora di tornare in Italia e ne ho richiesto l’affido. Da quel momento mi sono sempre occupato di lui, facendogli contemporaneamente da mamma e da papà”.

