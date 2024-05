Giucas Casella e il tradimento della compagna con Carol Torr/ “Solo una scappatella, Valeria mi ha perdonato”

Carol Torr, chi è l’ex compagna di Giucas Casella e il tradimento della compagna Valeria Perilli

Giucas Casella sarà ospite nella puntata di oggi de La volta buona di Caterina Balivo insieme al figlio James. L’illusionista e personaggio televisivo è noto al gossip anche per aver tradito la moglie Valeria Perilli. Ed in molti si sono chiesti: chi è Carol Torr, ex compagna di Giucas Casella? Ex modella e ballerina inglese ha avuto una relazione con l’illusionista negli anni ’80. I due non sono mai convolati a nozze e la loro relazione è durata pochi anni terminando in modo turbolento soprattutto per gestione del figlio.

Tuttavia è solo di recente che, incalzato da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha confessato il tradimento della compagna Valeria Perilli con Carol Torr. Nel reality di Canale5 ha ammesso: “È successo che abbiamo fatto l’amore”. “Allora vedi che hai tradito Valeria!” ha ribattuto ancora Signorini. Ed è questo punto che l’illusionista ha ammesso: “Non è che l’ho tradita… però devo dire che grazie a questo incontro è nato James. Valeria ha capito e non ha rinunciato al nostro amore per una scappatella.”

Giucas Casella ha tradito la compagna con Carol Torr: la confessione in diretta tv

Per anni Giucas Casella ha lasciato intendere che la relazione con Carol Torr è stata molto breve e soprattutto avvenuta prima che incontrasse e sposasse l’attuale compagna Valeria Perilli. Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, invece, come suddetto, si è scoperto che da parte di Giucas Casella è stato un tradimento.

Al di là di questo, la fine della relazione con l’attrice ed ex modella inglese è stata tutt’altro che semplice. Quest’ultima accusa il mago di non averle permesso di vedere e crescere il figlio James mentre l’illusionista ha sempre smentito sostenendo che è sempre stata lei a non volersene occupare. Non è facile dunque capire che cosa sia vero e che cosa invece non lo è. Sta di fatto che i due per anni hanno discusso su questo delicato ed importante argomento.

