James Rodriguez alla Lazio?/ Calciomercato news, Benitez: “Parleremo del suo futuro”

CALCIOMERCATO NEWS, JAMES RODRIGUEZ ALLA LAZIO

I biancocelesti sono abbastanza bloccati in questa sessione di calciomercato estivo ma non è da escludere la pista che porterebbe James Rodriguez alla Lazio entro la fine di agosto. Fantasista colombiano di proprietà dell’Everton, con cui ha il contratto in scadenza tra meno di un anno ovvero nel giugno del 2022, l’ex madridista si trova attualmente in quarantena essendo stato trovato positivo al Covid-19 e non potrà essere convocato per la prima giornata della Premier League previsto oggi per le ore 16 italiane contro il Southampton. Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dei Toffees Rafa Benitez nella consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato anche del classe 1991 spiegando: “Ho parlato con lui a inizio stagione, conosce le mie idee. Discuteremo del suo futuro con l’agente e troveremo la miglior soluzione per il club e per lui.”

CALCIOMERCATO NEWS, LE PAROLE DI BENITEZ

Le chances di vedere James Rodriguez alla Lazio potrebbero quindi aumentare con il passare dei giorni scalando le gerarchie nell’elenco dei calciatori seguiti dal direttore sportivo Tare. Nella passata stagione James Rodriguez è stato in grado di collezionare sei reti ed ha regalato ben nove assist vincenti per i suoi compagni in 26 presenze totali fra campionato e coppe varie con la maglia dell’Everton, oltre a poter vantare trofei conquistati in carriera con le maglie di Banfield, Porto, Real Madrid e Bayern Monaco.

