Jamie Foxx, come sta dopo la malattia?/ “Sei mesi fa non riuscivo neppure a camminare…”

Jamie Foxx, il toccante discorso al suo ritorno sul palco dopo i problemi di salute

Una delle stelle più luminose del panorama cinematografico internazionale è finalmente tornata in scena dopo mesi di lontananza per problemi di salute non precisati. Stiamo parlando di Jamie Foxx, lontano dalle scene da aprile per una complicazione di salute mai specificata. L’attore – come riporta Vanity Fair – è tornato sul palco in occasione della Celebration of Cinema & Television per raccontare le difficoltà degli ultimi mesi e la felicità per a ripresa.

“Tutto questo è pazzesco perchè sei mesi fa non riuscivo neppure a camminare”, queste le prime parole di Jamie Foxx, evidentemente emozionato e incredulo nel realizzare la sua presenza sul palco dopo i mesi difficili alle prese con la malattia. “E’ bello essere qui e adesso mi godo ogni singolo momento, quello che ho passato non lo augurerei al mio peggior nemico. Ho dovuto affrontare alcune cose, è stata davvero dura: vedo il tunnel ma non la luce in fondo. Adesso ho un rispetto diverso per la vita e per quello che faccio, ci tengo a ringraziare tutti…”.

Jamie Foxx, la voglia di vivere nonostante le difficoltà: “Non mollate mai!”

Il discorso di Jamie Foxx, riportato da Vanity Fair, mette in evidenza mesi tortuosi e difficili alle prese con una condizione clinica che pare abbia destato particolare preoccupazione e paura. L’attore ha evitato di scendere nei particolari e quindi vige ancora il mistero sulle sue condizioni cliniche passate e attuali; sta di fatto che dalle sue parole è chiaro che il peggio sia passato e che ora sia pronto a riprendere le redini della sua vita e carriera: “E’ stato un viaggio all’inferno e ritorno, non volevo mi vedesse con i tubi da tutte le parti, mentre cercavo di capire se ce l’avrei fatta. Voglio che mi si veda ridere, divertirmi, festeggiare e scherzare”.

Nel mezzo del suo discorso – come riporta Vanity Fair – Jamie Foxx ha poi lanciato un messaggio fondamentale in relazione all’arte e all’importanza di non abbandonare le proprie passioni anche nei momenti più duri. “Ho guardato tanti film e ascoltato tante canzoni cercando di far passare il tempo. Amici, vi dico che non dovete rinunciare alla vostra arte, non mollate mai!”











