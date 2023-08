Jamie Foxx si scusa per il messaggio antisemita/ “La mia scelta di parole ha offeso e mi dispiace”

Jamie Foxx si scusa per il messaggio antisemita: “Non era mai stata mia intenzione”

Jamie Foxx si è scusato e ha cancellato un messaggio su Instagram che recitava: “Hanno ucciso questo tizio di nome Gesù… cosa pensi che ti faranno???! #fakefriends #fakelove”. L’attore, dopo aver scritto il post, è finito nel mirino del web secondo cui la frase riprende la convinzione antisemita che siano stati gli ebrei ad uccidere Gesù Cristo.

La star di Django ha posto delle scuse ufficiali: “Voglio scusarmi con la comunità ebraica e con tutti coloro che sono stati offesi dal mio post. Ora so che la mia scelta di parole ha causato offesa e mi dispiace. Non era mai stata mia intenzione. Per chiarire, sono stato tradito da un falso amico ed è quello che intendevo con ‘loro’ non altro” ha assicurato Foxx.

Jamie Foxx e la dolce dedica per il compleanno della sorella

Qualche giorno fa, Jamie Foxx ha scritto una bellissima dedica sui social alla sorella per ringraziarla di essergli stata vicino durante la malattia.

“Buon compleanno alla mia bellissima sorella @frequency11“D”… sei magica, sei bellissima, sei la coraggiosa leonessa #leoseason E senza di te non sarei qui… se tu non avessi preso le decisioni che hai preso avrei perso la vita…. Ti voglio bene per sempre e per sempre buon compleanno sorellina” scrive l’attore allegando una serie di foto insieme alla sorella. L’attore è stato a lungo ricoverato per un male di cui non ha mai rivelato l’entità e per il quale ha scelto di non apparire pubblicamente: “Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, fare festa, fare una battuta, fare un film, uno show televisivo. Non volevo che mi vedeste con i tubi attaccati e cercare di capire se ce l’avrei fatta. E ad essere onesto con voi, mi sorella e mia figlia Corinne mi hanno salvato la vita. A loro, a Dio, a tante brave persone del settore medico posso solo dire grazie” ha rivelato.

