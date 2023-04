Jamie Foxx, “complicazione medica” per l’attore/ L’annuncio della figlia, come sta

Jamie Foxx, “complicazione medica” per l’attore: l’annuncio della figlia

Grande spavento per Jamie Foxx, che fortunatamente sembra essere ora sulla via del recupero. Il popolare attore e cantante è stato infatti ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver subito una “complicazione medica“. È quanto riportato dalla CNN, che ha ripreso le parole di un post condiviso su Instagram poche ore fa dalla figlia della star, Corinne Foxx.

Pietro Orlandi: "Non dimentico quarant'anni"/ "Voglio giustizia per Emanuela"

“Volevamo condividere che mio padre, Jamie Foxx, ieri ha avuto una complicazione medica“, ha spiegato la ragazza con un messaggio condiviso sul proprio profilo. E ha aggiunto: “Fortunatamente, grazie all’azione rapida e alla grande cura, è già sulla via del recupero“. Parole che suonano dunque come un messaggio rassicurante, in seguito al quale ha invitato tutti quanti a rispettare la loro privacy: “Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo“. Un post firmato dalla famiglia Foxx.

Uomini e donne, Valentina Autiero vs Aurora Tropea: "Una donna pessima.."/ L'accusa

Jamie Foxx in via di recupero, ma è ignota la natura del problema

Ma quali sarebbero le complicazioni mediche cui Jamie Foxx è andato incontro? Al momento, come rivela sempre la CNN, la natura esatta del problema non è ancora stata rivelata. Inoltre Alan Nierob, portavoce della star, avrebbe rifiutato di condividere qualsiasi informazione sulle condizioni di salute dell’attore oltre a quanto già scritto dalla figlia Corinne sul suo profilo Instagram. “Niente di più, in questo momento, di quanto è stato pubblicato“, ha rivelato alla CNN.

Sono dunque ancora ignote sia le cause del problema sia l’attuale stato di salute dell’attore. Le parole della figlia sembrano comunque rassicuranti e, dopo il grosso spavento, il volto simbolo di Ray, Miami Vice e Django Unchained sembra ora sulla via della guarigione.

"Ci si può anche innamorare di un uomo non ricco"/ Diletta Leotta nel mirino del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corinne Foxx (@corinnefoxx)













© RIPRODUZIONE RISERVATA