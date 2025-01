Jan Maria Michelini è il marito dell’attrice: come sono andate le cose tra loro

Giusy Buscemi sarà di scena questa sera sul piccolo schermo per la speciale puntata di Affari Tuoi Lotteria Italia, condotta da Stefano De Martino, un evento imperdibile dell’Epifania come nella migliore delle tradizioni. L’attrice siciliana nella vita di tutti i giorni è sposata con il regista Jan Maria Michelini, con il quale è convolata a nozze nel 2017 e dalla loro unione sono nati tre figli, Pietro, Elia e Caterina, la scintilla tra i due, dopo vari incontri avvenuti in passato, è scattata sul set di Un passo dal cielo:

“Non è stato un colpo di fulmine, eravamo concentrati su noi stessi e ognuno di noi aveva qualche pregiudizio sull’altro. Io ero diventata da poco Miss Italia, stavo cominciando a disegnare il mio futuro, lui era più grande di me di 14 anni e cercava la donna della vita” ha raccontato Giusy Buscemi soffermandosi sul grande amore della sua vita Jan Maria Michelini.

Giusy Buscemi e il rapporto con il regista Jan Maria Michelini: “Abbiamo gli stessi progetti”

Dopo una conoscenza graduale e non esplosa fin da subito, l’ex Miss Italia Giusy Buscemi e il futuro marito Jan Maria Michelini si sono conosciuti sempre di più e hanno compreso ben presto di avere molto in comune nella loro vita, come la condivisione degli ideali, non a caso hanno creato una famiglia: “Abbiamo scoperto di condividere gli stessi progetti di vita” ha svelato Giusy Buscemi riguardo al regista con il quale condivide la vita ha messo al mondo tre figli.

Classe 1979, Jan Maria Michelini è figlio d’arte, visto che il padre era un noto giornalista ed esponente della DC, Alberto Michelini, ha mossi primi passi da regista quando era ancora giovanissimo, fino ad arrivare alla direzione di produzioni divenute celebri sul piccolo schermo, come I Medici, ma anche Doc-Nelle tue mani.

