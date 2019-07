Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli pensano a un figlio?/ Foto “famiglia allargata”

Elia Fongaro è solo un lontano ricordo. Superata la crisi scatenata dall’incontro con il modello nella casa del Grande Fratello Vip, Jane Alexander ha ritrovato la serenità con il compagno Gianmarco Amicarelli con il quale è sempre più felice. La coppia, infatti, sui social, si mostra innamorata e unita e non nasconde di avere grandi progetti insieme. L’attrice, così, condivide la sua felicità con il figlio Damiano che trascorre sempre molto tempo con la madre. Su Instagram, così, è la stessa attrice a sfoggiare la sua felicità accanto ai suoi due uomini che la coccolano e le rendono più bella la vita. “No words needed. Buon Sabato a tutti”, scrive Jane sotto una foto in cui è particolarmente raggiante. Lo scatto è, inoltre, accompagnato da una serie di hashtag tra i quali spicca “famiglia allargata”. Sarà un modo per annunciare un dolce segreto?

Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli sempre più felici: matrimonio e figlio in arrivo?

Jane Alexander non nasconde il desiderio di avere un altro figlio. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, infatti, l’attrice ha confessato di essere in un momento particolarmente sereno e felice della sua vita e di aver ritrovato il rapporto con il compagno Gianmarco Amicarelli. Nonostante siano felici e innamorati, però, almeno per il momento, Jane e Gianmarco non si sposeranno. La Alexander, infatti, ha confessato di non sentirsi ancora pronta per il matrimonio anche se spera di poter allargare la famiglia. Jane, mamma di Damiano che il prossimo 10 agosto compirà 16 anni, ha confessato di desiderare un altro figlio anche se a frenarla è la sua età. Tra Jane e Gianmarco, comunque, tutto procede per il meglio come potete vedere dalla foto in basso.





