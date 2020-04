Jane Alexander ricorda Susanna Vianello/ “Con la tua morte tutto perde significato”

Si è spenta all’età di 49 anni Susanna Vianello, nota speaker radiofonica di Radio Italia e figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich. Una perdita che ha scosso tantissimi colleghi e molti volti dello spettacolo. Tra questi anche Jane Alexander che con la Vianello aveva un rapporto davvero speciale. A farlo trasparire sono le parole scritte in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram e affiancato da una foto nella quale Jane abbraccia Susanna con molto affetto e un grande sorriso. “Da quando ho saputo che non ci sei più i colori sono più accesi.” ha esordito la nota attrice nel suo messaggio di addio. “Il rosso più rosso e il verde cosi verde che sembra che io non sapessi il significato della parola verde prima di ora. Fisso il vuoto. Non me ne capacito, non mi vengono parole.” ammette, distrutta, la Alexander.

Jane Alexander distrutta per la morte di Susanna Vianello

Il dolore di Jane Alexander per la morte dell’amica Susanna Vianello è davvero struggente e traspare pienamente dalle parole scritte e poi pubblicate nel suo post su Instagram. “Ringrazio il cielo di averti detto che ti volevo bene, di aver sentito la tua voce, di aver capito che nulla era importante. – ammette l’attrice, per poi aggiungere – Tutto perde significato, ora. Tranne i colori. E la voglia di stringerti, guardarti negli occhi e ridere. Nessuna parola e nessuna lacrima potranno colmare questo vuoto. Ti voglio bene.” conclude. Il dolore della Alexander si unisce a quello di tanti colleghi e molti altri Vip che hanno speso per la figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich parole di grande affetto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA