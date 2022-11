Jane Fonda “pronta a morire” a 84 anni/ “Sono consapevole e non ho paura”

Jane Fonda, 85 anni non ancora compiuti, ha dichiarato di essere “pronta” a morire e di avere la consapevolezza che “non sarò qui ancora per molto”. Ne ha parlato senza giri di parole al talk show ‘Entertainment Tonight’, spiegando di essere “realistica” circa la sua aspettativa di vita. “Quando si arriva alla mia età è meglio essere consapevoli della quantità di tempo che si ha alle spalle rispetto a quello che si ha davanti – ha ribadito Jane Fonda – voglio dire che è semplicemente realistico”. E ha sottolineato come non abbia “paura di andarmene, sono pronta, ho avuto una vita fantastica”.

Non è la prima volta che Jane Fonda affronta un argomento delicato come quello della morte e mentre era ospite dal talk show ha precisato: “non che io voglia andarmene, ma sono consapevole che accadrà prima o poi”. Pur con questa consapevolezza nel cuore, che ha voluto condividere con i telespettatori, confessa di stare già pensando alla sua 85esima festa di compleanno che si terrà nel mese di dicembre: “la mia famiglia sarà presente” ha annunciato, spiegando che “mia figlia e i miei nipoti arriveranno dal Vermont” assieme a “mio figlio, sua moglie e suo figlio, che vivono a Los Angeles, e alcuni amici verranno qui e ci divertiremo un po’”.

Nel mese di settembre Jane Fonda aveva lasciato sconcertati i suoi fan annunciando di avere un tumore maligno del sistema linfatico, un linfoma non-Hodgkin. Aveva però commentato la diagnosi su Instagram specificando che “questo è un cancro curabile. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata. Sono fortunata anche perché ho l’assicurazione sanitaria e l’accesso alle migliori cure”. E ha concluso riconoscendo che “mi rendo conto, ed è doloroso, di essere una privilegiata”. Ospite del talk show ‘Entertainment Tonight’ ha anche rivelato di non sentirsi molto bene dopo la chemioterapia, ammettendo di avere bisogno di un po’ di riposo per riuscire a rimettersi in sesto.

Jane Fonda aveva già affrontato con serenità il tema della morte ad aprile, durante un’intervista rilasciata a CBS Sunday Morning: “sono consapevole di essere vicina alla morte. E non mi dà molto fastidio”. Nella sua vita ha dovuto affrontare diverse malattie, come un cancro al seno contro cui ha vinto nel 2010 e un cancro alla pelle per il quale si è sottoposta a un intervento chirurgico nel 2018. In seguito all’operazione si era presentata al pubblico con una benda sul labbro inferiore, rivelando la sua lotta contro il cancro.











