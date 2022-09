Linfoma non-Hodgkin, malattia di Jane Fonda/ Cos’è? Tumore del sistema linfatico…

Linfoma non-Hodgkin, cos’è la malattia di cui soffre Jane Fonda

Jane Fonda, con un lungo post su Instagram, ha svelato di aver cominciato i trattamenti chemioterapici per combattere il linfoma non-Hodgkin, ma che cos’è? Si tratta di un tumore maligno del sistema linfatico ovvero l’insieme di ghiandole e di vasi che assicurano all’organismo la corretta circolazione dei liquidi come fa sapere il portale Is Salute. Il disturbo più comune del linfoma non-Hodgkin è il gonfiore di un linfonodo del collo, delle ascelle o dell’inguine. Gonfiore che, generalmente, non comporta alcun tipo di dolore.

La causa precisa dello sviluppo del linfoma non Hodgkin è sconosciuta. Tuttavia, secondo le informazioni riportale sul portale Is Salute, sarebbe maggiore il rischio di svilupparlo di fronte a condizioni che indeboliscono il sistema immunitario.

Linfoma non-Hodgkin, diagnosi e terapia

Di fronte ad un gonfiore di un linfonodo del collo, delle ascelle o dell’inguine sarebbe opportuno sottoporsi a tutti i controlli del caso. L’unica modo per scoprire se c’è la presenta di un linfoma non-Hodgkin è sottoporsi ad una biopsia. Per quanto riguarda la terapia, quelle maggiormente utilizzate sono chemioterapia, radioterapia e terapia anticorpale monoclonale.

Nella maggior parte dei casi i linfomi non-Hodgkin di cui esistono diversi tipi sono considerati altamente curabili. Nel corso del tempo, tuttavia, è consigliabile sottoporsi a controlli periodici.

