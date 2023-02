Jane Hansen, moglie Burt Bacharach/ Ebbe 4 figli da 4 matrimoni: Oliver, Raleigh e…

Jane Hansen è la quarta e ultima moglie di Burt Bacharach, il celebre cantautore e compositore statunitense che è morto nelle scorse ore per cause naturali all’età di 94 anni. L’uomo, nel corso della sua vita, si è sposato ben quattro volte. Il matrimonio più lungo è stato proprio quello con la donna che lo ha accompagnato fino alla sua scomparsa. Di lei non si sa molto, dato che è sempre stata molto riservata. È apparsa in alcune occasioni alle cerimonie di premiazione del marito, ma la loro storia è rimasta un affare privato.

Francesco D'Alessio: chi è il direttore d'orchestra LDA/ Sanremo 2023, nipote di Gigi

La coppia, che si è sposata nel 1993, ha avuto due figli: Oliver, nato nel 1992 prima che i due convolassero a nozze, e Raleigh, nata nel 1996. Il primo è il proprietario dell’azienda di gelati artigianali Afternoon Deelite. È molto attivo sui social media e fino a qualche anno fa caricava spesso delle foto di se stesso mentre trascorreva del tempo con suo padre con i suoi cani. La si è laureata presso l’Università della Carolina del Sud prima di conseguire un master presso la San Diego State University e ha iniziato a lavorare in Colorado come amministratrice del programma di promozione della salute nel gennaio 2022.

Rocio Muñoz Morales/ Dopo 8 anni torna al Festival di Sanremo 2023: perchè?

JANE HANSEN, ULTIMA MOGLIE BURT BACHARACH: CHI SONO LE ALTRE TRE

Jane Hansen è stata tuttavia soltanto l’ultima moglie del compositore Burt Bacharach. La prima a farlo innamorare, invece, fu Paula Stewart, con cui fu sposato dal 1953 al 1958. La donna era un’attrice di teatro americana. La coppia non ebbe figli. Nel 1965, molto tempo dopo la rottura, il pianista sposò Angie Dickinson, anche lei attrice, con cui sarebbe rimasto fino al 1981. Dalla loro unione, un anno dopo le nozze, nacque Nikki. La bambina venne alla luce prematura di tre mesi e fu costretta a rimanere per molto tempo in una incubatrice, oltre a convivere per tutta la vita con problemi di salute cronici. Successivamente le fu anche diagnosticata la sindrome di Asperger. Per nove anni visse in un centro di trattamento psichiatrico per adolescenti. Nel 2007 si è suicidata a soli 40 anni.

Sanremo 2023, streaming video Rai Play/ Diretta tv terza serata: dove seguirlo

Nel 1982 Bacharach si unì in matrimonio con la cantautrice Carole Bayer Sager, che lo avrebbe accompagnato fino al 1991. I due insieme adottarono un figlio, Christopher. Sebbene abbia in gran parte evitato le luci della ribalta, talvolta si è unito al padre sul tappeto rosso nel corso degli anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA