Jannik Sinner è ancora fidanzato con Anna Kalinskaya?

Il fenomeno italiano del tennis mondiale scende in campo per giocarsi il suo terzo successo in uno Slam, Jannik Sinner si gode il bel momento di forma mentre dal punto di vista sentimentale sembra scesa qualche nube nelle ultime settimane. Il tennista altoatesino nei mesi scorsi è finito in prima pagina su diversi giornali di gossip, dopo aver ufficializzato la relazione con la collega Anna Kalinskaya, anche se ultimamente i due sembrano finiti in crisi, stando alle recenti ricostruzioni sulla vita privata di Jannik Sinner.

Il quotidiano Libero si è soffermato sulla relazione tra il fuoriclasse e la tennista russa Anna Kalinskaya, soffermandosi sulla teoria di una presunta crisi tra di loro: “Al momento né Jannik né Maria hanno confermato la loro crisi, che la notizia arrivi nelle prossime settimane, magari dopo gli impegni dell’altoatesino agli Australian Open? Il tempo dirà” ha rivelato il quotidiano romano.

Jannik Sinner e le voci di crisi con la collega Anna Kalinskaya: nuova fiamma dietro le quinte?

Per il momento non è possibile sbilanciarsi sulla vita privata del tennista, impegnato oggi nella finale degli Australian Open, torneo già vinto nel gennaio 2024. Jannik Sinner ha fatto parlare anche della sua vita privata negli ultimi mesi vista la storia d’amore iniziata con Anna Kalinskaya, che ha vissuto però di qualche alto e basso, si è vociferato anche che possa esserci una nuova ragazza ad attendere al varco il tennista, che preferisce sempre tenersi lontano dai riflettori e parlare con le sue azioni in campo piuttosto che attraverso il gossip. Con Anna si era vociferato anche di una pausa di riflessione per comprendere il reale stato del loro rapporto, al quale poi non hanno fatto seguito dei comunicati ufficiali e la situazione è rimasta comunque ingarbugliata.

In passato Jannik Sinner è stato legato alla storica fidanzata Maria Braccini, con la quale il tennista ha deciso di interrompere la relazione e aprirsi a nuove opportunità anche sul piano dei sentimenti.